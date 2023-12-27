Последний соперник Нурмагомедова в UFC бросил вызов Махачеву

Гэтжи вызвал на бой Махачева: Посмотрим, кто первым снесет другому голову

Ранее менеджер Ислама Махачева говорил, что россиянин проведет бой с Чарльзом Оливейрой или Джастином Гэтжи. Гэтжи заявил, что готов к поединку

Джастин Гэтжи (Фото: Chris Gardner / Getty Images)

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи заявил в соцсети X (заблокирована в России), что готов провести бой с российским чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.

«Жду звонка. Буду готов, когда UFC и Дэйна Уайт скажут. Посмотрим, кто первым сможет снести другому голову, Ислам», — написал Гэтжи.

Ранее менеджер Махачева Ризван Магомедов называл следующим соперником россиянина бразильца Чарльза Оливейру, с которым у Махачева сорвался реванш в октябре, или Гэтжи.

Сам Махачев в середине декабря заявил, что его следующим соперником должен стать чемпион в полусреднем весе британец Леон Эдвардс.

У Махачева 25 побед при одном поражении.

У Гэтжи 25 побед и четыре проигрыша. Американец был последним соперником Хабиба Нурмагомедова в UFC. В октябре 2020 года россиянин победил Гэтжи удушающим приемом, защитив титул, а потом объявил о завершении карьеры.