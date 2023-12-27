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Костомаров с Домниной показали видео танца из сериала «Слово пацана»

Костомаров и Домнина исполнили танец из сериала «Слово пацана»: видео
Роман Костомаров написал в комментарии к видео под песню «Седая ночь», что вместе с женой идет в ногу со временем
Роман Костомаров и Оксана Домнина
Роман Костомаров и Оксана Домнина (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал в телеграм-канале видео, на котором вместе с женой Оксаной Домниной повторяет танцевальные движения из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» под песню «Седая ночь» Юрия Шатунова.

В комментарии к видео Костомаров написал: «Идем в ногу со временем с моей роднулей».

Фигуристы показали танец с дискотеки в Доме культуры из второй серии «Слова пацана».

Костомаров потерял обе стопы и перенес ампутации на кистях из-за осложнений пневмонии, из-за которой провел в больнице полгода, и теперь использует протезы.

В декабре фигурист впервые вышел на лед на коньках в шоу Ильи Авербуха — сначала в номере Домниной, а потом исполнил с Татьяной Навкой фрагмент из программы «Кармен», с которой они выиграли Олимпиаду в Турине.

Валиева откатала программу под саундтрек сериала «Слово пацана»
Спорт
Камила Валиева

Сериал рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов.

24 декабря Камила Валиева откатала показательное выступление на чемпионате России под песню АИГЕЛ «Пыяла», которая является саундтреком к сериалу.

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Роман Костомаров «Слово Пацана. Кровь на асфальте»
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