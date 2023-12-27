Джокович: Надеюсь, моя карьера продлится до 40 лет и даже больше

Джокович заявил о планах играть как минимум до 40 лет

Сербский теннисист заявил, что берет пример со звезды американского футбола Тома Брэди, который играл до 45 лет

Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что хочет выступать на профессиональном уровне до 40 лет и, возможно, даже дольше. Слова 36-летнего сербского теннисиста приводит Reuters.

Предстоящий сезон будет 22-м в профессиональной карьере Джоковича, который выиграл 24 турнира «Большого шлема» (делит рекорд по этому показателю с Маргарет Корт).

Серб признался, что для него примером является 46-летний игрок в американский футбол Том Брэди, который провел в NFL 23 сезона и завершил карьеру со второй попытки в феврале этого года.

«Он потратил много времени на заботу о себе, на восстановление, на то, чтобы охватить каждый аспект своего тела и ума, что позволило ему сделать длительную и успешную карьеру, — сказал Джокович. — Мы лично знакомы и я многому научился у него, на его примере, и надеюсь, что смогу сделать карьеру, которая продлится до 40 лет, а может быть, даже больше — посмотрим».

Всего за карьеру Джокович выиграл 98 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В декабре Международная федерация тенниса (ITF) признала серба чемпионом мира в рекордный восьмой раз — на его счету больше таких титулов, чем у Штеффи Граф.