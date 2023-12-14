Джоковича признали чемпионом мира в рекордный восьмой раз
Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что признала первую ракетку мира Новака Джоковича чемпионом мира, а белоруску Арину Соболенко — чемпионкой мира.
Серб получил чемпионский титул в рекордный восьмой раз, опередив по этому показателю немку Штеффи Граф (семь).
На счету Джоковича в этом году победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, а также финал Уимблдона. Джокович повторил рекорд Маргарет Корт по числу побед на турнирах «Большого шлема» (24). Всего серб выиграл за год 55 матчей и проиграл только шесть.
Соболенко стала чемпионкой мира в первый раз.
В 2023 году белоруска выиграла Australian Open, играла в финалe US Open, а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне дошла до полуфинала. В сентябре Соболенко стала первой ракеткой мира, но завершила год на второй строчке рейтинга.
12 декабря ITF назвала россиянку Алину Корнееву чемпионкой мира среди юниорок.
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