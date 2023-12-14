Джоковича признали чемпионом мира в рекордный восьмой раз

Новак Джокович стал чемпионом мира ITF в восьмой раз, побив рекорд Штеффи Граф по числу титулов. У женщин чемпионкой признали Арину Соболенко, хоть она и упустила лидерство в мировом рейтинге после Итогового турнира WTA

Новак Джокович (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что признала первую ракетку мира Новака Джоковича чемпионом мира, а белоруску Арину Соболенко — чемпионкой мира.

Серб получил чемпионский титул в рекордный восьмой раз, опередив по этому показателю немку Штеффи Граф (семь).

На счету Джоковича в этом году победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, а также финал Уимблдона. Джокович повторил рекорд Маргарет Корт по числу побед на турнирах «Большого шлема» (24). Всего серб выиграл за год 55 матчей и проиграл только шесть.

Соболенко стала чемпионкой мира в первый раз.

В 2023 году белоруска выиграла Australian Open, играла в финалe US Open, а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне дошла до полуфинала. В сентябре Соболенко стала первой ракеткой мира, но завершила год на второй строчке рейтинга.

12 декабря ITF назвала россиянку Алину Корнееву чемпионкой мира среди юниорок.