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Спорт ,  
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Джоковича признали чемпионом мира в рекордный восьмой раз

ITF признала Джоковича и Соболенко чемпионами мира
Новак Джокович стал чемпионом мира ITF в восьмой раз, побив рекорд Штеффи Граф по числу титулов. У женщин чемпионкой признали Арину Соболенко, хоть она и упустила лидерство в мировом рейтинге после Итогового турнира WTA
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что признала первую ракетку мира Новака Джоковича чемпионом мира, а белоруску Арину Соболенко — чемпионкой мира.

Серб получил чемпионский титул в рекордный восьмой раз, опередив по этому показателю немку Штеффи Граф (семь).

На счету Джоковича в этом году победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, а также финал Уимблдона. Джокович повторил рекорд Маргарет Корт по числу побед на турнирах «Большого шлема» (24). Всего серб выиграл за год 55 матчей и проиграл только шесть.

ITF признала российскую теннисистку чемпионкой мира среди юниоров
Спорт
Фото:Clive Mason / Getty Images

Соболенко стала чемпионкой мира в первый раз.

В 2023 году белоруска выиграла Australian Open, играла в финалe US Open, а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне дошла до полуфинала. В сентябре Соболенко стала первой ракеткой мира, но завершила год на второй строчке рейтинга.

12 декабря ITF назвала россиянку Алину Корнееву чемпионкой мира среди юниорок.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Международная федерация тенниса Новак Джокович Арина Соболенко

Пространство выбора

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прямо на сайте РБК
Читать

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