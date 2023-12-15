Поединок Махачева и Волкановски признали лучшим боем года на World MMA Awards

Поединок Махачева и Волкановски признали лучшим боем года

Первый поединок россиянина и австралийца состоялся на турнире UFC 284 в феврале. Махачев победил единогласным решением судей и сохранил чемпионский титул в легком весе

Ислам Махачев и Александр Волкановски (Фото: Paul Kane / Getty Images)

Поединок чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева и обладателя титула в полулегкой категории австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284 был признан лучшим боем года на церемонии вручения наград World MMA Awards. Об этом сообщается в соцсети X премии.

Поединок состоялся в феврале и завершился победой россиянина единогласным решением судей. В октябре Махачев и Волкановски провели второй бой, россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.

Видео: UFC

На награду также претендовали бои Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев (UFC 286), Дастин Порье — Майкл Чендлер (UFC 281), Бреннан Уорд — Сабах Хомаси (Bellator 290) и Мэтт Шнелл — Су Мудаерджи (UFC on ABC 3).

Махачев был номинантом в категории лучший боец года, но награда досталась чемпиону UFC в полусреднем весе британцу Леону Эдвардсу. Лучшей женщиной-бойцом стала мексиканка Алекса Грассо, чемпионка UFC в наилегчайшем весе.