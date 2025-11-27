«Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал Кубка России
Московское «Динамо» уступило петербургскому «Зениту» в ответном матче четвертьфинала «Фонбет» — Кубка России.
Игра в Москве завершилась со счетом 0:1.
Мяч на 29-й минуте забил Андрей Мостовой, реализовавший пенальти.
Первая встреча команд в Санкт-Петербурге 5 ноября закончилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо».
По сумме двух встреч «Динамо» вышло в полуфинал «пути РПЛ», где сыграет со «Спартаком». В другом полуфинале встретятся ЦСКА и «Краснодар».
«Зенит» вылетел в нижнюю сетку плей-офф («путь регионов»), где встретится с калининградской «Балтикой».
«Динамо» играет под руководством Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Валерия Карпина.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили