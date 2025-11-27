 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал Кубка России

«Динамо» вышло в полуфинал Кубка России, несмотря на проигрыш «Зениту»
Ответная встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита», но «Динамо» прошло в полуфинал благодаря победе в первом матче (3:1). Следующим соперником команды Гусева будет «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» уступило петербургскому «Зениту» в ответном матче четвертьфинала «Фонбет» — Кубка России.

Игра в Москве завершилась со счетом 0:1.

Мяч на 29-й минуте забил Андрей Мостовой, реализовавший пенальти.

Первая встреча команд в Санкт-Петербурге 5 ноября закончилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо».

По сумме двух встреч «Динамо» вышло в полуфинал «пути РПЛ», где сыграет со «Спартаком». В другом полуфинале встретятся ЦСКА и «Краснодар».

«Зенит» вылетел в нижнюю сетку плей-офф («путь регионов»), где встретится с калининградской «Балтикой».

«Динамо» играет под руководством Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Валерия Карпина.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Кубок России по футболу ФК Зенит ФК Динамо Москва Андрей Мостовой
