«Авангард» прервал победную серию лидера КХЛ
Лидирующий в КХЛ «Металлург» проиграл на своем льду «Авангарду» со счетом 1:3. Магнитогорский клуб уступил омичам второй раз в сезоне.
У хозяев льда гол на счету Сергея Толчинского (36-я минута).
У «Авангарда» забили Артем Блажиевский (4), Василий Пономарев (11) и Эндрю Потуральски (51).
Вратарь гостей Никита Серебряков отразил 59 бросков.
«Авангард» выиграл пятый из шести последних матчей, прервал трехматчевую победную серию «Металлурга» и занял второе место в Восточной конференции.
В параллельном матче уфимский «Салават Юлаев» со счетом 7:4 победил астанинский «Барыс».
