«Авангард» прервал победную серию лидера КХЛ

«Авангард» победил в Магнитогорске «Металлург» со счетом 3:1

Эндрю Потуральски (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Лидирующий в КХЛ «Металлург» проиграл на своем льду «Авангарду» со счетом 1:3. Магнитогорский клуб уступил омичам второй раз в сезоне.

У хозяев льда гол на счету Сергея Толчинского (36-я минута).

У «Авангарда» забили Артем Блажиевский (4), Василий Пономарев (11) и Эндрю Потуральски (51).

Вратарь гостей Никита Серебряков отразил 59 бросков.

«Авангард» выиграл пятый из шести последних матчей, прервал трехматчевую победную серию «Металлурга» и занял второе место в Восточной конференции.

В параллельном матче уфимский «Салават Юлаев» со счетом 7:4 победил астанинский «Барыс».