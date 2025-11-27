 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Оренбург 1 1,47 x 4,6 2 6,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Спартак 1 3,2 x 3,2 2 2,35 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Лидс Юнайтед 1 1,25 x 6,4 2 10,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Алавес 1 1,19 x 7,1 2 14 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Лацио 1 1,6 x 4 2 5,7 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 Монако ПСЖ 1 5 x 4,5 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,37 x 60 2 3,2
Спорт⁠,
0

Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

Базаревич играла за сборную СССР в 1960-1970-х годах, пять раз выиграла чемпионат Европы и дважды — чемпионат мира. Ее сын Сергей был первым российским игроком в НБА и тренером сборной России
Людмила Базаревич
Людмила Базаревич (Фото: РФБ)

Многократная чемпионка мира и Европы в составе сборной СССР Людмила Базаревич умерла в возрасте 86 лет, сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Базаревич выиграла золото чемпионатов мира 1964 и 1967 годов, побеждала с командой на чемпионатах Европы 1962, 1964, 1966, 1968 и 1970 годов, была серебряным призером Универсиады, чемпионкой СССР и Спартакиады народов СССР.

Ее сын Сергей Базаревич — вице-чемпион мира и Европы, первый россиянин в НБА, в 2016–2021 годах возглавлял сборную России. Внук Людмилы Базаревич Дмитрий также играл в баскетбол и входит в тренерский штаб «Химок».

В РФБ назвали Базаревич одной из величайших баскетболисток XX века и выразили соболезнования в связи с ее смертью.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол
Материалы по теме
В США 20-летний баскетболист умер после полученной в матче травмы головы
Спорт
В Индии за двое суток двоих юных баскетболистов убило упавшим инвентарем
Спорт
Отыгравший более ста матчей за молодежку «Амура» хоккеист погиб в ДТП
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 19:22 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 19:22
Die Welt узнала, как власти Германии помешали Усманову судиться с ЕС Политика, 19:33
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Как банки упрощают жизнь самозанятым Радио РБК, 19:18
Минспорт назвал спортсменов года в России Спорт, 19:15
4 модных бренда, ведущих диалог с аудиторией Стиль, 19:08
Агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka Бизнес, 19:05
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Написание кода все чаще доверяют ИИ. Чем опасен бум «вайбкодинга». ВидеоПодписка на РБК, 18:59
Захарова отвергла обвинения Молдавии из-за прилета неизвестных БПЛА Политика, 18:58
АКРА подтвердило кредитный рейтинг платформы А7 на уровне AА(RU) Отрасли, 18:57
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге Политика, 18:56
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Компания с токенами криптопроекта Трампа на $1,5 млрд уволила руководство Крипто, 18:33
Средние и малые банки выступили против запрета скидок на маркетплейсах Технологии и медиа, 18:31