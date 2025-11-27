Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

Базаревич играла за сборную СССР в 1960-1970-х годах, пять раз выиграла чемпионат Европы и дважды — чемпионат мира. Ее сын Сергей был первым российским игроком в НБА и тренером сборной России

Людмила Базаревич (Фото: РФБ)

Многократная чемпионка мира и Европы в составе сборной СССР Людмила Базаревич умерла в возрасте 86 лет, сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Базаревич выиграла золото чемпионатов мира 1964 и 1967 годов, побеждала с командой на чемпионатах Европы 1962, 1964, 1966, 1968 и 1970 годов, была серебряным призером Универсиады, чемпионкой СССР и Спартакиады народов СССР.

Ее сын Сергей Базаревич — вице-чемпион мира и Европы, первый россиянин в НБА, в 2016–2021 годах возглавлял сборную России. Внук Людмилы Базаревич Дмитрий также играл в баскетбол и входит в тренерский штаб «Химок».

В РФБ назвали Базаревич одной из величайших баскетболисток XX века и выразили соболезнования в связи с ее смертью.