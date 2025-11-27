Reuters: продажу билетов на Олимпиаду ограничили из-за проблем с транспортом

Продажу билетов на Олимпиаду-2026 ограничили из-за проблем с транспортом

Организаторы ограничили число зрителей соревнований в горном кластере Кортина-д'Ампеццо из-за ожидаемых пробок и задержки строительства новой канатной дороги

Фото: Francesco Scaccianoce / Getty Images

Организаторы Олимпийских игр в итальянской Кортина-д'Ампеццо были вынуждены ограничить количество билетов на соревнования из-за опасений по поводу проблем с транспортом, пишет Reuters.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

Работы по строительству новой гондольной канатной дороги, которая должна доставлять болельщиков в горы, значительно отстают от графика, а на автомобильных дорогах ожидаются заторы.

Первоначальный прогноз в 200 тыс. зрителей был снижен на 15%, сказал местный советник по транспорту Массимо Бортолуцци.

Кластер в Кортина-д'Ампеццо примет соревнования по биатлону, керлингу, санному и горнолыжному спорту, бобслею и скелетону.

В Кортине нет железнодорожной станции, в городе в основном передвигаются на автомобилях, в часы пик на дороге пробки.

Болельщикам для посещения соревнований придется оставлять свои автомобили на специальных стоянках и дальше передвигаться на автобусах-шаттлах.

Контракт на строительство канатной дороги был заключен только в июле, подрядчики столкнулись с противодействием местных жителей и сложностями с рельефом, но обещают сдать объект вовремя.

Ранее задержки со строительством были и на санно-бобслейной трассе, и с ледовым дворцом в Милане.