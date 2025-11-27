В Индии за двое суток двух юных баскетболистов убило упавшим инвентарем

В штате Харьяна 23 ноября баскетбольная стойка упала на 15-летнего подростка, он умер на следующий день в больнице. На следующий день столб с щитом и корзиной обрушился на 16-летнего игрока сборной штата, его тоже не спасли

В индийском штате Харьяна два подростка 15 и 16 лет погибли за два дня из-за обрушения баскетбольных стоек с кольцами на площадках в Рохтаке и Бахадургархе, сообщает Times of India.

25 ноября в деревне Лакхан Маджра рядом с Рохтаком погиб 16-летний Хардик Ратхи, который был игроком юношеской сборной штата и призером национальных соревнований. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он разбежался, изображая бросок сверху, схватился за кольцо, и в этот момент на него упала 750-килограммовая стойка. Его сразу доставили в больницу, но спасти не смогли.

Другой подросток, 15-летний баскетболист по имени Аман 23 ноября тренировался на стадионе в Бахадургархе, в 65 км от Рохтака, когда на него упала проржавевшая стойка. Мальчика доставили в больницу, потом перевезли в другую, где он скончался в понедельник.

Ремонт спортплощадки в Лакхан Маджре запланировали еще четыре года назад, но пока так и не начали.

После гибели баскетболистов департамент спорта распорядился немедленно демонтировать все ржавое, старое и опасное оборудование по всему штату.