В Индии за двое суток двух юных баскетболистов убило упавшим инвентарем
В индийском штате Харьяна два подростка 15 и 16 лет погибли за два дня из-за обрушения баскетбольных стоек с кольцами на площадках в Рохтаке и Бахадургархе, сообщает Times of India.
25 ноября в деревне Лакхан Маджра рядом с Рохтаком погиб 16-летний Хардик Ратхи, который был игроком юношеской сборной штата и призером национальных соревнований. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он разбежался, изображая бросок сверху, схватился за кольцо, и в этот момент на него упала 750-килограммовая стойка. Его сразу доставили в больницу, но спасти не смогли.
Другой подросток, 15-летний баскетболист по имени Аман 23 ноября тренировался на стадионе в Бахадургархе, в 65 км от Рохтака, когда на него упала проржавевшая стойка. Мальчика доставили в больницу, потом перевезли в другую, где он скончался в понедельник.
Ремонт спортплощадки в Лакхан Маджре запланировали еще четыре года назад, но пока так и не начали.
После гибели баскетболистов департамент спорта распорядился немедленно демонтировать все ржавое, старое и опасное оборудование по всему штату.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили