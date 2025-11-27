Лыжница Пеклецова выиграла первую гонку Кубка России
Лыжница Алина Пеклецова победила в гонке на 10 км свободным стилем на стартовом этапе Кубка России в Кировске.
Пеклецова показала время 26 мин 14 с. Она на 29,6 с опередила Екатерину Никитину и на 38,5 с — Лидию Горбунову.
Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, в феврале родившая дочь, была заявлена на гонку, но пропустила ее по договоренности с тренерами, сообщает «Матч ТВ».
Позднее в четверг в Кировске пройдет гонка на 15 км у мужчин.
Международная федерация (FIS) в октябре отказалась допускать россиян на соревнования под своей эгидой даже в нейтральном статусе. Российская сторона оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), вердикт ожидается до 10 декабря.
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова предположила, что даже в случае допуска от CAS могут не успеть пройти отбор на Олимпиаду. «FIS ведет себя как бяка-бука противная. Это очень политизированная организация, которая упирается до последнего», — сказала она Vseprosport.
