В США 20-летний баскетболист умер после полученной в матче травмы головы
Баскетболист команды колледжа Коннорса из Уорнера (штат Оклахома) Итан Диц умер 25 ноября, спустя три дня после травмы головы, полученной во время матча, сообщает Би-би-си.
Матч с командой колледжа Грейсон прошел в Денисоне (Техас). Игрока доставили в местную больницу, где он позднее скончался.
Диц был второкурсником, ему было 20 лет.
В этом сезоне он провел восемь матчей в стартовом составе команды, набирая в среднем 11 очков и делая 9,4 подбора.
Из-за смерти игрока его колледж отменил несколько ближайших матчей мужской и женской команд.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили