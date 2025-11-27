В США 20-летний баскетболист умер после полученной в матче травмы головы

Итана Дица увезли в больницу во время матча между баскетбольными командами колледжей в Техасе 22 ноября, через три дня он умер

Фото: Josh Hoffmann / imago / Global Look Press

Баскетболист команды колледжа Коннорса из Уорнера (штат Оклахома) Итан Диц умер 25 ноября, спустя три дня после травмы головы, полученной во время матча, сообщает Би-би-си.

Матч с командой колледжа Грейсон прошел в Денисоне (Техас). Игрока доставили в местную больницу, где он позднее скончался.

Диц был второкурсником, ему было 20 лет.

В этом сезоне он провел восемь матчей в стартовом составе команды, набирая в среднем 11 очков и делая 9,4 подбора.

Из-за смерти игрока его колледж отменил несколько ближайших матчей мужской и женской команд.