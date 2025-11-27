 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В Москве простились с легендой «Спартака» Никитой Симоняном. Фоторепортаж

На стадионе «Спартака» прошло прощание с великим футболистом Никитой Симоняном
На «ЛУКОЙЛ Арене» прошла церемония прощания с легендой «Спартака» Никитой Симоняном, который скончался 23 ноября. Подробности — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемония с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном прошла на «ЛУКОЙЛ-Арене», домашнем стадионе «Спартака».

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Симонян скончался 23 ноября. В октябре ему исполнилось 99 лет. В том же месяце ему было присвоено звание Героя труда за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За свою игровую карьеру в чемпионатах СССР Симонян провел 285 матчей и забил 145 голов. В составе «Спартака» он четырежды становился чемпионом Союза (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выигрывал Кубок страны (1950, 1958). Симонян остается лучшим бомбардиром московской команды за всю историю (160 голов).

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Проститься с Симоняном пришел бывший тренер сборной России Валерий Газзаев. «Очень грустно, это глубочайшая трагедия не только для нашей страны, но и для всего мира, — сказал Газзаев. — Настоящий патриот своей страны, легенда спорта, человек-эпоха, как Лев Яшин, Эдуард Стрельцов. Симонян — настоящий пример, как нужно служить своему отечеству, своей профессиональной деятельности».

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Юрий Семин, бывший тренер сборной России и «Локомотива», сказал, что Симонян сделал «невероятно много для советского и российского футбола». «Очень грустно. Лично меня он привез из города Орла в «Спартак». Это был тренер воспитатель, необыкновенный интеллигентный человек», — цитирует Семина «Чемпионат».

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал Симоняна «легендой с безупречной репутацией». «Это неимоверная потеря для российского и для всего мирового футбола. Потому что он был человеком планетарного масштаба», — отметил он.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент РПЛ Александр Алаев (на фото слева) не смог сдержать слез. По его словам, «Никита Павлович был героем нашего футбола — кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху».

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

После смерти Симоняна «Спартак» назвал трибуну А домашнего стадиона в честь бывшего футболиста. Другие трибуны стадиона носят имена братьев Старостиных, Нетто и Черенкова.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На похороны легендарного футболиста венок прислал президент ФИФА Джанни Инфантино. После известия о смерти Симоняна в штаб-квартире организации в Цюрихе приспустили флаг России.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Станислав Черчесов, бывший тренер сборной и наставник «Ахмата», рассказывал, что во время работы с национальной командой тесно сотрудничал с Симоняном, а их кабинеты были рядом. «Каждое утро у меня начиналось с визита к Никите Павловичу. Он был на работе все время, проводил там целый день», — отмечал Черчесов.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент РФС Александр Дюков во время церемонии прощания сказал, что Симонян навсегда останется примером служения футболу и своей стране. «Судьба Никиты Павловича неразрывно была связана с историей нашей страны. Он был со страной в минуты радости и горечи. Мы все знаем его игровые качества. Но, прежде всего, мы помним его как командного игрока», — добавил Дюков.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, что Симонян до последнего дня давал всем мудрые советы. «От себя могу сказать, что мне довелось несколько рад пообщаться с нашей легендой. Никита Павлович оставил в моем сердце впечатление щедрого человека, от него всегда веяло любовью».

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На церемонии прощания Дегтярев зачитал сообщение от президента России Владимира Путина. «Ушла настоящая легенда российского и мирового футбола. Для миллиона болельщиков он был кумиром. Светлая память о нём сохраниться в сердцах всех», — привел министр слова президента. Кроме того, Путин прислал венок на церемонию прощания.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов на церемонии прощания заявил, что Симонян открыл дорогу тысячам молодых футболистов. «Никита Павлович до самого последнего момента оставался вовлечен во все дела и проблемы футбола, «Спартака», почти во всех заседаниях комитета ветеранов клуба участвовал», — добавил он.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал Симоняна своим «футбольным отцом». «Это он меня привел в «Спартак», сделал хорошим футболистом. При нем я стал лучшим футболистом страны в 1972 году. Хотел бы отметить человеческие качества Симоняна. <...>. Для меня это трагедия больше в два раза, потому что я в данном случае потерял отца», — признался Ловчев.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Также проститься с легендой «Спартака» смогли болельщики и игроки клуба.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Симонян в 1958 году возглавил сборную СССР на ее первом чемпионате мира в Швеции. Именно он забил первый гол советской сборной на турнире, поразив ворота англичан.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

После этого чемпионата Симонян завершил карьеру в сборной, сыграв 20 матчей и забив десять голов.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На тренерском поприще Симонян дважды привел «Спартак» к золоту чемпионата СССР (1962, 1969), а также помог ереванскому «Арарату» завоевать титул в 1973 году.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемония прощания с Никитой Симоняном на стадионе московского футбольного завершилась песней Фрэнка Синатры «My Way».

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище.

Теги
Футбол ФК Спартак Москва Никита Симонян
