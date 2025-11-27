В Москве простились с легендой «Спартака» Никитой Симоняном. Фоторепортаж

На «ЛУКОЙЛ Арене» прошла церемония прощания с легендой «Спартака» Никитой Симоняном, который скончался 23 ноября. Подробности — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Церемония с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном прошла на «ЛУКОЙЛ-Арене», домашнем стадионе «Спартака».

Симонян скончался 23 ноября. В октябре ему исполнилось 99 лет. В том же месяце ему было присвоено звание Героя труда за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

За свою игровую карьеру в чемпионатах СССР Симонян провел 285 матчей и забил 145 голов. В составе «Спартака» он четырежды становился чемпионом Союза (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выигрывал Кубок страны (1950, 1958). Симонян остается лучшим бомбардиром московской команды за всю историю (160 голов).

Проститься с Симоняном пришел бывший тренер сборной России Валерий Газзаев. «Очень грустно, это глубочайшая трагедия не только для нашей страны, но и для всего мира, — сказал Газзаев. — Настоящий патриот своей страны, легенда спорта, человек-эпоха, как Лев Яшин, Эдуард Стрельцов. Симонян — настоящий пример, как нужно служить своему отечеству, своей профессиональной деятельности».

Юрий Семин, бывший тренер сборной России и «Локомотива», сказал, что Симонян сделал «невероятно много для советского и российского футбола». «Очень грустно. Лично меня он привез из города Орла в «Спартак». Это был тренер воспитатель, необыкновенный интеллигентный человек», — цитирует Семина «Чемпионат».

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал Симоняна «легендой с безупречной репутацией». «Это неимоверная потеря для российского и для всего мирового футбола. Потому что он был человеком планетарного масштаба», — отметил он.

Президент РПЛ Александр Алаев (на фото слева) не смог сдержать слез. По его словам, «Никита Павлович был героем нашего футбола — кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху».

После смерти Симоняна «Спартак» назвал трибуну А домашнего стадиона в честь бывшего футболиста. Другие трибуны стадиона носят имена братьев Старостиных, Нетто и Черенкова.

На похороны легендарного футболиста венок прислал президент ФИФА Джанни Инфантино. После известия о смерти Симоняна в штаб-квартире организации в Цюрихе приспустили флаг России.

Станислав Черчесов, бывший тренер сборной и наставник «Ахмата», рассказывал, что во время работы с национальной командой тесно сотрудничал с Симоняном, а их кабинеты были рядом. «Каждое утро у меня начиналось с визита к Никите Павловичу. Он был на работе все время, проводил там целый день», — отмечал Черчесов.

Президент РФС Александр Дюков во время церемонии прощания сказал, что Симонян навсегда останется примером служения футболу и своей стране. «Судьба Никиты Павловича неразрывно была связана с историей нашей страны. Он был со страной в минуты радости и горечи. Мы все знаем его игровые качества. Но, прежде всего, мы помним его как командного игрока», — добавил Дюков.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, что Симонян до последнего дня давал всем мудрые советы. «От себя могу сказать, что мне довелось несколько рад пообщаться с нашей легендой. Никита Павлович оставил в моем сердце впечатление щедрого человека, от него всегда веяло любовью».

На церемонии прощания Дегтярев зачитал сообщение от президента России Владимира Путина. «Ушла настоящая легенда российского и мирового футбола. Для миллиона болельщиков он был кумиром. Светлая память о нём сохраниться в сердцах всех», — привел министр слова президента. Кроме того, Путин прислал венок на церемонию прощания.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов на церемонии прощания заявил, что Симонян открыл дорогу тысячам молодых футболистов. «Никита Павлович до самого последнего момента оставался вовлечен во все дела и проблемы футбола, «Спартака», почти во всех заседаниях комитета ветеранов клуба участвовал», — добавил он.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал Симоняна своим «футбольным отцом». «Это он меня привел в «Спартак», сделал хорошим футболистом. При нем я стал лучшим футболистом страны в 1972 году. Хотел бы отметить человеческие качества Симоняна. <...>. Для меня это трагедия больше в два раза, потому что я в данном случае потерял отца», — признался Ловчев.

Также проститься с легендой «Спартака» смогли болельщики и игроки клуба.

Симонян в 1958 году возглавил сборную СССР на ее первом чемпионате мира в Швеции. Именно он забил первый гол советской сборной на турнире, поразив ворота англичан.

После этого чемпионата Симонян завершил карьеру в сборной, сыграв 20 матчей и забив десять голов.

На тренерском поприще Симонян дважды привел «Спартак» к золоту чемпионата СССР (1962, 1969), а также помог ереванскому «Арарату» завоевать титул в 1973 году.

Церемония прощания с Никитой Симоняном на стадионе московского футбольного завершилась песней Фрэнка Синатры «My Way».

Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище.