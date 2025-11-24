 Перейти к основному контенту
«Спартак» назвал трибуну домашнего стадиона в честь Никиты Симоняна

«Спартак» назвал трибуну А домашнего стадиона в честь Никиты Симоняна
В честь Симоняна назовут трибуну А. Другие трибуны стадиона носят имена братьев Старостиных, Нетто и Черенкова
Никита Симонян
Никита Симонян (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Трибуна А на «ЛУКОЙЛ Арене», которая является домашней для московского «Спартака», будет носить имя Никиты Симоняна, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

Бывший футболист и тренер «красно-белых» и сборной СССР скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

Другие трибуны стадиона названы в честь братьев Старостиных (B), Игоря Нетто (С) и Федора Черенкова (D).

Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в качестве игрока «Спартака», а также двукратный чемпион СССР и трижды обладатель Кубка как главный тренер. В сборной СССР стал победителем Олимпиады 1956 года.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
