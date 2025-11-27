Овечкин вошел в топ-3 снайперов ноября в НХЛ и установил рекорд века
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. У победителей голами отличились Джон Карлсон (седьмая минута), Джейкоб Чикран (15), Овечкин (26) и Коннор Макмайкл (46). В составе гостей шайбы забросили Габриэль Виларди (20, 22) и Марк Шайфли (56).
Овечкин забросил свою 908-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги. Также он был признан первой звездой матча. Россиянин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по общему количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф). На счету Овечкина 985 шайб (908 в регулярках + 77 в плей-офф), в то время как у Гретцки их 1016 (894 + 122).
Также игра против «Виннипега» для Овечкина стала 1515-й в чемпионате, он опередил канадца Стива Айзермана (1514). Теперь российский форвард занимает 23-ю строчку в списке игроков по этому показателю. Рекордсменом является бывший канадский форвард Патрик Марло, который провел 1779 матчей. На 22-м месте располагается экс-форвард сборной США Мэтт Каллен с 1516 играми.
Овечкин вошел в тройку лучших снайперов НХЛ за ноябрь, забросив девять шайб. Первое место в этом списке занял Джейсон Робертсон из «Далласа» (11), второе — Тайлер Бертуцци из «Чикаго» (10).
«Вашингтон» занимает третье место в Столичном дивизионе, имея 28 очков в 24 играх. «Виннипег» располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе, набрав 24 очка в 22 матчах.
В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 29 ноября примет «Торонто», «Виннипег» в этот же день сыграет против «Каролины».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили