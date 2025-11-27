Александр Овечкин вошел в топ-3 снайперов ноября в НХЛ и установил рекорд века

Овечкин вошел в топ-3 снайперов ноября в НХЛ и установил рекорд века

В домашнем матче против «Виннипега» российский капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой. Овечкин достиг отметки 908 голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. У победителей голами отличились Джон Карлсон (седьмая минута), Джейкоб Чикран (15), Овечкин (26) и Коннор Макмайкл (46). В составе гостей шайбы забросили Габриэль Виларди (20, 22) и Марк Шайфли (56).

Овечкин забросил свою 908-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги. Также он был признан первой звездой матча. Россиянин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по общему количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф). На счету Овечкина 985 шайб (908 в регулярках + 77 в плей-офф), в то время как у Гретцки их 1016 (894 + 122).

Также игра против «Виннипега» для Овечкина стала 1515-й в чемпионате, он опередил канадца Стива Айзермана (1514). Теперь российский форвард занимает 23-ю строчку в списке игроков по этому показателю. Рекордсменом является бывший канадский форвард Патрик Марло, который провел 1779 матчей. На 22-м месте располагается экс-форвард сборной США Мэтт Каллен с 1516 играми.

Овечкин вошел в тройку лучших снайперов НХЛ за ноябрь, забросив девять шайб. Первое место в этом списке занял Джейсон Робертсон из «Далласа» (11), второе — Тайлер Бертуцци из «Чикаго» (10).

«Вашингтон» занимает третье место в Столичном дивизионе, имея 28 очков в 24 играх. «Виннипег» располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе, набрав 24 очка в 22 матчах.

В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 29 ноября примет «Торонто», «Виннипег» в этот же день сыграет против «Каролины».