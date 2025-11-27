«Вашингтон» провел церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» провел церемонию в честь 900-го гола российского нападающего Александра Овечкина и достижения им отметки в 1 500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Церемония прошла перед матчем с «Виннипег Джетс». В течение игры Овечкин забросил 908-ю шайбу и обновил рекорд лиги.
900-ю шайбу Овечкин забросил 6 ноября в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Свой 1500-й матч он сыграл 26 октября, приняв участие в домашней встрече с «Оттавой» (1:7).
Позже, 25 ноября, Овечкин после матча с «Коламбус Блю Джекетс» сравнялся по количеству проведенных игр в регулярных чемпионатах НХЛ с канадским форвардом Стивом Айзерманом. Та игра стала для него 1514-й в турнире.
Сейчас на счету Овечкина 908 шайб и 1515 матчей.
