«Бавария» в матче с «Арсеналом» в ЛЧ впервые проиграла в сезоне

«Бавария» также впервые в сезоне пропустила три гола в матче, до этого мюнхенская команда четыре раза пропускала по два мяча

Фото: Getty Images

Лондонский «Арсенал» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:1 в домашнем матче Лиги чемпионов.

В составе хозяев мячи забили Юрриен Тимбер (22-я минута), Чуквунонсо Мадуэке (69) и Габриэль Мартинелли (76), у гостей гол на счету 17-летнего Конрада Лаймера (32).

«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне с учетом всех турниров. Беспроигрышная серия прервалась на 19-м матче, в которых мюнхенцы одержали 17 побед. «Бавария» оставалась единственной командой в топ-10, на счету которой не было поражений.

До 5-го тура общего раунда Лиги чемпионов только «Бавария» и «Арсенал» не потеряли ни одного очка. Благодаря победе «Арсенал» вышел в единоличные лидеры.