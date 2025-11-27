«Бавария» в матче с «Арсеналом» в ЛЧ впервые проиграла в сезоне
Лондонский «Арсенал» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:1 в домашнем матче Лиги чемпионов.
В составе хозяев мячи забили Юрриен Тимбер (22-я минута), Чуквунонсо Мадуэке (69) и Габриэль Мартинелли (76), у гостей гол на счету 17-летнего Конрада Лаймера (32).
«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне с учетом всех турниров. Беспроигрышная серия прервалась на 19-м матче, в которых мюнхенцы одержали 17 побед. «Бавария» оставалась единственной командой в топ-10, на счету которой не было поражений.
«Бавария» также впервые в сезоне пропустила три гола в матче, до этого мюнхенская команда четыре раза пропустила по два мяча.
До 5-го тура общего раунда Лиги чемпионов только «Бавария» и «Арсенал» не потеряли ни одного очка. Благодаря победе «Арсенал» вышел в единоличные лидеры.
