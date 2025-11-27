 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 100 x 19 2 1,02 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,03 x 20 2 87 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,16 x 6,3 2 35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 19 x 1,06 2 21 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 1,15 x 6 2 59 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

«Бавария» в матче с «Арсеналом» в ЛЧ впервые проиграла в сезоне

«Бавария» также впервые в сезоне пропустила три гола в матче, до этого мюнхенская команда четыре раза пропускала по два мяча
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Лондонский «Арсенал» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:1 в домашнем матче Лиги чемпионов.

В составе хозяев мячи забили Юрриен Тимбер (22-я минута), Чуквунонсо Мадуэке (69) и Габриэль Мартинелли (76), у гостей гол на счету 17-летнего Конрада Лаймера (32).

«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне с учетом всех турниров. Беспроигрышная серия прервалась на 19-м матче, в которых мюнхенцы одержали 17 побед. «Бавария» оставалась единственной командой в топ-10, на счету которой не было поражений.

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» впервые почти за два года
Спорт
Фото:Alexander Hassenstein / Getty Images

«Бавария» также впервые в сезоне пропустила три гола в матче, до этого мюнхенская команда четыре раза пропустила по два мяча.

До 5-го тура общего раунда Лиги чемпионов только «Бавария» и «Арсенал» не потеряли ни одного очка. Благодаря победе «Арсенал» вышел в единоличные лидеры.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
ФК Бавария Арсенал Лондон Лига Чемпионов
Материалы по теме
«Кайрат» упустил ничью в матче с «Интером» в Лиге чемпионов
Спорт
«Карабах» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов
Спорт
Роналду подарил дорогие часы всей сборной за победу в Лиге наций
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 02:31 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 02:31
Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44 Общество, 02:42
Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один Политика, 02:16
В аэропортах Пензы и Саратова ограничили полеты Политика, 01:32
«Бавария» в матче с «Арсеналом» в ЛЧ впервые проиграла в сезоне Спорт, 01:14
Ватикан официально запретил полигамные и полиаморные связи Политика, 01:12
«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома Политика, 00:51
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине Политика, 00:47
На Урале завели дело о незаконном удержании детей в частном рехабе Общество, 00:33
В Вашингтон направят 500 нацгвардейцев США после стрельбы у Белого дома Политика, 00:32
Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа Политика, 00:25
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 00:16
В Польше назвали Эльблонг, Быдгощ и Гдыню потенциальными целями нападения Политика, 00:16