«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу нидерландцев. Во втором тайме было забито три гола

Фото: Stu Forster / Getty Images

Английский «Ливерпуль» проиграл нидерландскому ПСВ в домашнем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:4.

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте: хорватский полузащитник Иван Перишич реализовал пенальти, выведя гостей вперед. Через десять минут полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи сравнял счет, поразив пустые ворота.

Во втором тайме в ворота англичан было забито три мяча. На 56-й минуте Гус Тиль вывел ПСВ вперед. Затем Эсмир Байрактаревич увеличил преимущество гостей, а уже в добавленное время, на 90+2 минуте, Кухаиб Дриуш установил разгромный счет.

«Ливерпуль» впервые с сентября 1992 года допустил три и более пропущенных гола в трех играх подряд во всех турнирах.

Сейчас «Ливерпуль» с 9 очками занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, а ПСВ с 8 очками располагается на 15-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 9 декабря на выезде сыграет против итальянского «Интера», а ПСВ примет испанский «Атлетико».

В текущем сезоне участвуют 36 клубов. Отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.