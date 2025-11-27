 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 100 x 19 2 1,02 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,03 x 20 2 87 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,16 x 6,3 2 35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 19 x 1,06 2 21 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 1,15 x 6 2 59 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу нидерландцев. Во втором тайме было забито три гола
Фото: Stu Forster / Getty Images
Фото: Stu Forster / Getty Images

Английский «Ливерпуль» проиграл нидерландскому ПСВ в домашнем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:4.

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте: хорватский полузащитник Иван Перишич реализовал пенальти, выведя гостей вперед. Через десять минут полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи сравнял счет, поразив пустые ворота.

Во втором тайме в ворота англичан было забито три мяча. На 56-й минуте Гус Тиль вывел ПСВ вперед. Затем Эсмир Байрактаревич увеличил преимущество гостей, а уже в добавленное время, на 90+2 минуте, Кухаиб Дриуш установил разгромный счет.

«Ливерпуль» впервые с сентября 1992 года допустил три и более пропущенных гола в трех играх подряд во всех турнирах.

«Ливерпуль» впервые за 60 лет разгромно проиграл два подряд матча в АПЛ
Спорт
Фото:Molly Darlington / Getty Images

Сейчас «Ливерпуль» с 9 очками занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, а ПСВ с 8 очками располагается на 15-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 9 декабря на выезде сыграет против итальянского «Интера», а ПСВ примет испанский «Атлетико».

В текущем сезоне участвуют 36 клубов. Отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.

Результаты параллельных матчей

ПСЖ — «Тоттенхэм Хотспур» (5:3)

«Арсенал» — «Бавария» (3:1)

«Атлетико» — «Интер» (2:1)

«Олимпиакос» — «Реал» (3:4)

«Айнтрахт» — «Аталанта» (0:3)

«Спортинг» — «Брюгге» (3:0)

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол Лига Чемпионов ФК Ливерпуль ПСВ
Материалы по теме
Клуб Слуцкого проиграл в ЛЧ после отмены двух голов и незабитого пенальти
Спорт
Отказавшийся играть за сборную России вратарь побил рекорд Акинфеева в ЛЧ
Спорт
«Барселона» с разгромным счетом проиграла «Челси» в ЛЧ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 01:01 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 01:01
Ватикан официально запретил полигамные и полиаморные связи Политика, 01:12
«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома Политика, 00:51
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине Политика, 00:47
На Урале завели дело о незаконном удержании детей в частном рехабе Общество, 00:33
В Вашингтон направят 500 нацгвардейцев США после стрельбы у Белого дома Политика, 00:32
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа Политика, 00:25
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 00:16
В Польше назвали Эльблонг, Быдгощ и Гдыню потенциальными целями нападения Политика, 00:16
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Женщина получила ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область Политика, 00:09
Грабитель Лувра рассказал об организаторах «со славянским акцентом» Общество, 00:02
Россияне стали чаще покупать страховки для защиты от потери квартирПодписка на РБК, 00:00