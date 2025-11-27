«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов
Английский «Ливерпуль» проиграл нидерландскому ПСВ в домашнем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:4.
Счет в матче был открыт уже на шестой минуте: хорватский полузащитник Иван Перишич реализовал пенальти, выведя гостей вперед. Через десять минут полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи сравнял счет, поразив пустые ворота.
Во втором тайме в ворота англичан было забито три мяча. На 56-й минуте Гус Тиль вывел ПСВ вперед. Затем Эсмир Байрактаревич увеличил преимущество гостей, а уже в добавленное время, на 90+2 минуте, Кухаиб Дриуш установил разгромный счет.
«Ливерпуль» впервые с сентября 1992 года допустил три и более пропущенных гола в трех играх подряд во всех турнирах.
Сейчас «Ливерпуль» с 9 очками занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, а ПСВ с 8 очками располагается на 15-м месте.
В следующем туре «Ливерпуль» 9 декабря на выезде сыграет против итальянского «Интера», а ПСВ примет испанский «Атлетико».
В текущем сезоне участвуют 36 клубов. Отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.
Результаты параллельных матчей
ПСЖ — «Тоттенхэм Хотспур» (5:3)
«Арсенал» — «Бавария» (3:1)
«Атлетико» — «Интер» (2:1)
«Олимпиакос» — «Реал» (3:4)
«Айнтрахт» — «Аталанта» (0:3)
«Спортинг» — «Брюгге» (3:0)
