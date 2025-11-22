«Ливерпуль» впервые за 60 лет разгромно проиграл два подряд матча в АПЛ

Действующий чемпион Англии проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 0:3, уступив уже в шести из семи последних матчей в АПЛ

Фото: Molly Darlington / Getty Images

Футболисты «Ливерпуля» проиграли «Ноттингем Форест» со счетом 0:3 в домашнем матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голы забили Мурилло (33-я минута), Николо Савона (46) и Морган Гиббс-Уайт (78).

«Ливерпуль», действующий чемпион Англии, проиграл уже шестой раз в семи последних матчах в АПЛ.

В прошлом туре мерсисайдцы уступили «Манчестер Сити» также со счетом 0:3. «Ливерпуль» потерпел два разгрома подряд в чемпионате Англии впервые с 1965 года. Купленный летом у «Ньюкасла» за €144 млн шведский нападающий Александер Исак проиграл все четыре матча в АПЛ, когда выходил в старте «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает только 11-е место в турнирной таблице. Лидирует «Арсенал» (26). «Ноттингем Форест» с 12 очками поднялся с 19-й (предпоследней) на 16-ю строчку.

В следующем туре «Ливерпуль» 30 ноября в гостях сыграет с «Вест Хэмом», «Ноттингем Форест» в тот же день примет «Брайтон».