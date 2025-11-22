«Ливерпуль» впервые за 60 лет разгромно проиграл два подряд матча в АПЛ
Футболисты «Ливерпуля» проиграли «Ноттингем Форест» со счетом 0:3 в домашнем матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Голы забили Мурилло (33-я минута), Николо Савона (46) и Морган Гиббс-Уайт (78).
«Ливерпуль», действующий чемпион Англии, проиграл уже шестой раз в семи последних матчах в АПЛ.
В прошлом туре мерсисайдцы уступили «Манчестер Сити» также со счетом 0:3. «Ливерпуль» потерпел два разгрома подряд в чемпионате Англии впервые с 1965 года. Купленный летом у «Ньюкасла» за €144 млн шведский нападающий Александер Исак проиграл все четыре матча в АПЛ, когда выходил в старте «Ливерпуля».
«Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает только 11-е место в турнирной таблице. Лидирует «Арсенал» (26). «Ноттингем Форест» с 12 очками поднялся с 19-й (предпоследней) на 16-ю строчку.
В следующем туре «Ливерпуль» 30 ноября в гостях сыграет с «Вест Хэмом», «Ноттингем Форест» в тот же день примет «Брайтон».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин