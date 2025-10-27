Рублев на «Мастерс» в Париже прервал пятиматчевую серию поражений
Третья ракетка России Андрей Рублев выиграл первый матч на турнире серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом €6 млн.
Рублев встречался с британцем Джейкобом Фирнли (78-й в рейтинге ATP) и победил со счетом 6:1, 6:4.
Рублев после вылета с US Open проиграл на старте четырех турниров подряд и в последней версии рейтинга ATP опустился на 17-е место.
Следующим соперником россиянина будет 19-летний американец Лернер Тьен, у которого Рублев выиграл одну встречу из двух. Даниил Медведев ранее говорил, что проигрыш Тьену на Australian Open «сломал» ему весь сезон.
Победитель «Мастерс» в Париже получит тысячу очков.
В 2018 году этот турнир выиграл Карен Хачанов, в 2020-м — Медведев.
