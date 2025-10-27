 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,37 x 5 2 8,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,35 x 3,45 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,68 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Рублев на «Мастерс» в Париже прервал пятиматчевую серию поражений

Рублев с победы стартовал на «Мастерс» в Париже, победив впервые с августа
Рублев обыграл в двух сетах британца Фирнли и вышел на американца Тьена. В последний раз россиянин выиграл матч в ATP еще на US Open
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Juergen Hasenkopf / Imago / Global Look Press)

Третья ракетка России Андрей Рублев выиграл первый матч на турнире серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом €6 млн.

Рублев встречался с британцем Джейкобом Фирнли (78-й в рейтинге ATP) и победил со счетом 6:1, 6:4.

Рублев после вылета с US Open проиграл на старте четырех турниров подряд и в последней версии рейтинга ATP опустился на 17-е место.

Следующим соперником россиянина будет 19-летний американец Лернер Тьен, у которого Рублев выиграл одну встречу из двух. Даниил Медведев ранее говорил, что проигрыш Тьену на Australian Open «сломал» ему весь сезон.

Победитель «Мастерс» в Париже получит тысячу очков.

В 2018 году этот турнир выиграл Карен Хачанов, в 2020-м — Медведев.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Андрей Рублев (теннисист) ATP
Материалы по теме
Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России
Спорт
Рублев расстался с фитнес-тренером после трех проваленных турниров
Спорт
Российская теннисистка решила сменить гражданство на узбекистанское
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
После крушения судна в Севастополе возбудили уголовное дело Общество, 20:06
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 20:00
Прокуратура заявила о выводе ₽163 млрд экс-владельцем ЮГК за границу Общество, 19:58
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В КХЛ шайба попала в ворота рикошетом от лица хоккеиста «Ак Барса». Видео Спорт, 19:52
У молдавской оппозиции провели обыски по делу о подготовке беспорядков Политика, 19:49
Рублев на «Мастерс» в Париже прервал пятиматчевую серию поражений Спорт, 19:42
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
На Урале автомобиль протаранил продуктовый магазин и насмерть сбил детей Общество, 19:29
Участник «Времени героев» стал советником замглавы «Роскосмоса» Политика, 19:28
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 19:28
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Бьюти-сфера в 2025 году: выручка растет, проблемы с управлением остаются Радио, 19:20
На гендира переданной государству уральской «Облкоммунэнерго» завели дело Общество, 19:19
Индекс Мосбиржи — ниже 2500 пунктов. Где новое дно рынка и когда разворотПодписка на РБК, 19:03