Лидер КХЛ взял реванш у «Авангарда» за домашнее поражение

Лидер КХЛ «Металлург» взял реванш у «Авангарда» за домашнее поражение

«Металлург» обыграл омичей в гостях со счетом 4:1

Владимир Ткачев (Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru))

Лидирующий в КХЛ магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу над омским «Авангардом» со счетом 4:1.

У омичей гол забил Дамир Шарипзянов (28-я минута).

У «Металлурга» отличились Роман Канцеров (10), Никита Коротков (25), Александр Петунин (29) и Владимир Ткачев (39).

У хозяев Николай Прохоркин сделал голевой пас, набрав очки в восьми матчах подряд. У гостей Ткачев и Канцеров набрали очки в четвертой игре подряд.

Ткачев в 2022–2025 годах выступал за омский клуб, летом с ним расторгли контракт «в связи с необходимостью укреплять остальные позиции в команде, учитывая жесткий потолок зарплат».

Команды 12 октября встречались в Магнитогорске, тогда победил «Авангард» (5:1).