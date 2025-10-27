Лидер КХЛ взял реванш у «Авангарда» за домашнее поражение
Лидирующий в КХЛ магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу над омским «Авангардом» со счетом 4:1.
У омичей гол забил Дамир Шарипзянов (28-я минута).
У «Металлурга» отличились Роман Канцеров (10), Никита Коротков (25), Александр Петунин (29) и Владимир Ткачев (39).
У хозяев Николай Прохоркин сделал голевой пас, набрав очки в восьми матчах подряд. У гостей Ткачев и Канцеров набрали очки в четвертой игре подряд.
Ткачев в 2022–2025 годах выступал за омский клуб, летом с ним расторгли контракт «в связи с необходимостью укреплять остальные позиции в команде, учитывая жесткий потолок зарплат».
Команды 12 октября встречались в Магнитогорске, тогда победил «Авангард» (5:1).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов