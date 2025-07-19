«Авангард» расторг контракт с самым высокооплачиваемым игроком КХЛ

В омском клубе говорили, что это решение «принимается в связи с необходимостью укреплять остальные позиции в команде, учитывая жесткий потолок зарплат». Контракт Владимира Ткачева действовал до конца сезона 2029/30

Владимир Ткачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Авангард» расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом сообщается в телеграм-канале омского клуба.

Накануне «Авангард» сообщал, что обсуждает расторжение контракта с 29-летним хоккеистом в связи с «необходимостью укреплять остальные позиции в команде, учитывая жесткий потолок зарплат».

Ткачев, трехкратный участник матчей звезд КХЛ, в позапрошлом регулярном чемпионате набрал 75 (20+55) очков, став пятым бомбардиром лиги. В прошедшем сезоне он сыграл лишь 17 матчей из-за того, что летом порвал ахиллово сухожилие.

Контракт Ткачева с «Авангардом» действовал до конца сезона 2029/30. «Спорт-Экспресс» писал, что его зарплата составляет 120 млн руб. в год, что делало его самым высокооплачиваемым игроком КХЛ в сезоне 2025/26.