ISU начал расследование из-за плюшевой баллистической ракеты у фигуристов
Международный союз конькобежцев (ISU) расследует ситуацию с появлением игрушечной баллистической ракеты в руках китайских фигуристов в зоне ожидания оценок на домашнем этапе серии Гран-при. Об этом Associated Press сообщили в пресс-службе ISU.
В трансляцию субботних соревнований попали кадры из зоны kiss and cry (поцелуев и слез), где Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин сидели с большой игрушкой в форме ракеты с надписью DF-61. Так называется новая межконтинентальная ракета китайского производства (Dongfeng-61, или «Восточный ветер»), способная нести ядерное оружие, которую в сентябре представили на военном параде в Пекине.
«ISU известно, что среди мягких игрушек, брошенных зрителями на лед... предположительно, была неподходящая игрушка», — сообщили в организации, отметив, что сожалеют об инциденте.
Китайские танцоры на льду заняли восьмое место среди десяти пар.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов