ISU начал расследование из-за плюшевой баллистической ракеты у фигуристов

Китайские танцоры на льду оказались в зоне ожидания оценок на домашнем этапе Гран-при с плюшевой ракетой с надписью DF-61 — ракету с таким названием Пекин представил в сентябре
Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин
Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин (Фото: Huang Wei / XinHua / Global Look Press)

Международный союз конькобежцев (ISU) расследует ситуацию с появлением игрушечной баллистической ракеты в руках китайских фигуристов в зоне ожидания оценок на домашнем этапе серии Гран-при. Об этом Associated Press сообщили в пресс-службе ISU.

В трансляцию субботних соревнований попали кадры из зоны kiss and cry (поцелуев и слез), где Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин сидели с большой игрушкой в форме ракеты с надписью DF-61. Так называется новая межконтинентальная ракета китайского производства (Dongfeng-61, или «Восточный ветер»), способная нести ядерное оружие, которую в сентябре представили на военном параде в Пекине.

«ISU известно, что среди мягких игрушек, брошенных зрителями на лед... предположительно, была неподходящая игрушка», — сообщили в организации, отметив, что сожалеют об инциденте.

Китайские танцоры на льду заняли восьмое место среди десяти пар.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

