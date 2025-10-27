 Перейти к основному контенту
Спорт
0

У Кевина Де Брёйне диагностировали разрыв мышцы бедра

Бельгийский хавбек «Наполи» получил травму при исполнении пенальти в матче с «Интером» 25 октября и может не вернуться на поле до весны
Кевин Де Брёйне
Кевин Де Брёйне (Фото: Giuseppe Maffia / Imago / Global Look Press)

Бельгийский полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне получил разрыв двуглавой мышцы правого бедра в матче с «Интером», сообщила пресс-служба клуба.

«Наполи» 25 октября победил «Интер» со счетом 3:1 в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Де Брёйне забил пенальти на 33-й минуте, но сразу был заменен из-за травмы.

Goal.com отмечает, что Де Брёйне может вернуться только к марту, а также что ему уже делали операцию на той же мышце в 2023 году.

Бельгиец, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года, перешел в «Наполи» в июне из «Манчестер Сити».

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

