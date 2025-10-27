У Кевина Де Брёйне диагностировали разрыв мышцы бедра
Бельгийский полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне получил разрыв двуглавой мышцы правого бедра в матче с «Интером», сообщила пресс-служба клуба.
«Наполи» 25 октября победил «Интер» со счетом 3:1 в матче восьмого тура чемпионата Италии.
Де Брёйне забил пенальти на 33-й минуте, но сразу был заменен из-за травмы.
Goal.com отмечает, что Де Брёйне может вернуться только к марту, а также что ему уже делали операцию на той же мышце в 2023 году.
Бельгиец, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года, перешел в «Наполи» в июне из «Манчестер Сити».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов