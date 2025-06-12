«Наполи» объявил о переходе Де Брёйне

Многолетний лидер «Манчестер Сити» будет выступать за чемпионов Серии А после решения английского клуба не предлагать ему новый контракт

Кевин Де Брейне (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, в апреле объявивший об уходе из «Манчестер Сити», стал игроком «Наполи», сообщила пресс-служба итальянского клуба в соцсети X.

У Де Брёйне были варианты продолжения карьеры в североамериканской MLS за «Интер Майами» и «Чикаго Файр», но он выбрал чемпионов Серии А, отмечает Sky Sports.

Ранее «Манчестер Сити» не стал предлагать новый контракт 33-летнему полузащитнику, который играл за команду с 2015 года. Бельгиец шесть раз стал с «Манчестер Сити» чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира в 2023 году. Его дважды признавали лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В сборной Бельгии Де Брёйне провел 111 матчей и забил 31 гол, выиграл бронзу чемпионата мира 2018 года.

«Наполи» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии.