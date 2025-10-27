Плющенко оценил победу своего сына на турнире, где не было конкурентов
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил Metaratings, что его сын Александр, победивший на турнире в Наро-Фоминске в отсутствие других конкурентов, не пытается избежать соперничества со сверстниками.
Соревнования прошли в минувшие выходные, Плющенко-младший был единственным участником в первом спортивном разряде, он набрал за две программы 192,91 балла.
Плющенко отметил, что соревнования проводит подмосковная федерация и его спортсмены заявились на них задолго.
«Мы никого не избегаем. <...> На них могли выступить все желающие, но, к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один», — сказал Плющенко.
По его словам, главное, что фигурист сделал ту работу, которая была запланирована.
В январе Плющенко-младший победил на турнире в подмосковном Красногорске, где также был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов