Плющенко оценил победу своего сына на турнире, где не было конкурентов

Плющенко — о победе сына в отсутствие конкурентов: мы никого не избегаем

Александр Плющенко в выходные выиграл турнир в Наро-Фоминске, где был единственным участником в 1-м спортивном разряде. Евгений Плющенко заявил, что они никого не избегают, просто в Подмосковье мало соперников

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Александр (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил Metaratings, что его сын Александр, победивший на турнире в Наро-Фоминске в отсутствие других конкурентов, не пытается избежать соперничества со сверстниками.

Соревнования прошли в минувшие выходные, Плющенко-младший был единственным участником в первом спортивном разряде, он набрал за две программы 192,91 балла.

Плющенко отметил, что соревнования проводит подмосковная федерация и его спортсмены заявились на них задолго.

«Мы никого не избегаем. <...> На них могли выступить все желающие, но, к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один», — сказал Плющенко.

По его словам, главное, что фигурист сделал ту работу, которая была запланирована.

В январе Плющенко-младший победил на турнире в подмосковном Красногорске, где также был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.