 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,35 x 5,1 2 8,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,35 x 3,45 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,5 x 4,5 2 6,1 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,68 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Плющенко оценил победу своего сына на турнире, где не было конкурентов

Плющенко — о победе сына в отсутствие конкурентов: мы никого не избегаем
Александр Плющенко в выходные выиграл турнир в Наро-Фоминске, где был единственным участником в 1-м спортивном разряде. Евгений Плющенко заявил, что они никого не избегают, просто в Подмосковье мало соперников
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Александр
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Александр (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил Metaratings, что его сын Александр, победивший на турнире в Наро-Фоминске в отсутствие других конкурентов, не пытается избежать соперничества со сверстниками.

Соревнования прошли в минувшие выходные, Плющенко-младший был единственным участником в первом спортивном разряде, он набрал за две программы 192,91 балла.

Плющенко отметил, что соревнования проводит подмосковная федерация и его спортсмены заявились на них задолго.

«Мы никого не избегаем. <...> На них могли выступить все желающие, но, к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один», — сказал Плющенко.

По его словам, главное, что фигурист сделал ту работу, которая была запланирована.

В январе Плющенко-младший победил на турнире в подмосковном Красногорске, где также был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко фото
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года
Материалы по теме
Отчисленный из академии Плющенко фигурист приостановил карьеру
Спорт
Академия Плющенко запросила грант в размере ₽22,5 млн на ледовые шоу
Спорт
Ученице Плющенко отказали в переходе в сборную Азербайджана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Думе не поддержали идею повысить штрафы для чиновников за оскорбления Политика, 16:57
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 16:55
Компания Strategy потратила еще $43 млн на покупку биткоинов Крипто, 16:55
Суд раскрыл имена обвиняемых в попытке похищения Мостового Общество, 16:53
Риски и перспективы цифровизации: что обсудят на форуме РБК Tech Отрасли, 16:53
Путин принял главу МИД КНДР и передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну Политика, 16:52
Назван район Москвы, где элитные новостройки подорожали на 26% за квартал Недвижимость, 16:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41
Умерла автор песен Татьяны Булановой, поэт Ирина Севастьянова Общество, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Суд не принял протокол на певицу Наоко о дискредитации армии Общество, 16:37
Арт-группа AES+F — о проекте Digital Safari, времени и ностальгии Стиль, 16:31
Суд в Бишкеке заочно арестовал бывшую жену Бивола за слова о киргизах Спорт, 16:29
На платных трассах «Дон» и «Нева» ввели зимние скорости Авто, 16:24