Бывший вратарь сборной Казахстана умер в 52 года

В 2018-м Андрей Морев сообщил, что у него рак легких. Футболиста в 2005 году признали лучшим вратарем Казахстана, он провел две игры за сборную и дважды становился чемпионом страны с «Актобе»

Андрей Морев (Фото: КФФ)

Бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Морев умер на 53-м году жизни, сообщила пресс-служба национальной федерации футбола (КФФ).

Морев провел за сборную два матча.

На клубном уровне он играл за «Актобе», с которым дважды стал чемпионом, а также за «Женис», «Окжетпес», «Тобол» и другие клубы. В 2005-м его признали лучшим вратарем Казахстана.

После окончания карьеры работал тренером, в том числе в омском «Иртыше».

В 2018 году Морев сообщил, что у него рак легких и ему осталось жить «максимум шесть месяцев».