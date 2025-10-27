Бывший вратарь сборной Казахстана умер в 52 года
Бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Морев умер на 53-м году жизни, сообщила пресс-служба национальной федерации футбола (КФФ).
Морев провел за сборную два матча.
На клубном уровне он играл за «Актобе», с которым дважды стал чемпионом, а также за «Женис», «Окжетпес», «Тобол» и другие клубы. В 2005-м его признали лучшим вратарем Казахстана.
После окончания карьеры работал тренером, в том числе в омском «Иртыше».
В 2018 году Морев сообщил, что у него рак легких и ему осталось жить «максимум шесть месяцев».
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов