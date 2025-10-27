Уволенный из клуба Овечкина тренер заявил о своей невиновности
Митч Лав, которого «Вашингтон Кэпиталз» уволил с поста помощника главного тренера после расследования НХЛ, заявил, что разочарован этим решением, но надеется как можно быстрее вернуться в хоккей. Заявление Лава приводит The Washington Post.
Лав работал в «Кэпиталз» с июня 2023 года, а минувшим летом претендовал на пост главного тренера таких клубов НХЛ, как «Питтсбург», «Бостон» и «Сиэтл». Пока тренер общался с клубами, в НХЛ поступило письмо с обвинениями в его адрес, касавшимися его «личного поведения».
Журналист Фрэнк Серавалли писал в соцсети X, что тренера обвинили в домашнем насилии.
Лава отстранили на время расследования, 26 октября НХЛ запретила ему работать до конца сезона, и «Вашингтон» его уволил.
Лав заявил, что полностью отрицает выдвинутые против него обвинения.
До прихода в «Вашингтон» Лав тренировал фарм-клуб «Калгари» в АHL, его дважды признавали лучшим тренером сезона.
