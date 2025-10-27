 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,35 x 5,1 2 8,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,5 2 2,12 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,5 x 4,4 2 6,1 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,73 x 52 2 2,16 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Уволенный из клуба Овечкина тренер заявил о своей невиновности

Уволенный из клуба Овечкина тренер Лав заявил о своей невиновности
Помощника главного тренера «Вашингтона» Лава уволили после письма с обвинениями, касающимися его «личного поведения». В этот момент тренер мог возглавить другую команду НХЛ, но теперь не сможет работать в лиге до конца сезона

Митч Лав, которого «Вашингтон Кэпиталз» уволил с поста помощника главного тренера после расследования НХЛ, заявил, что разочарован этим решением, но надеется как можно быстрее вернуться в хоккей. Заявление Лава приводит The Washington Post.

Лав работал в «Кэпиталз» с июня 2023 года, а минувшим летом претендовал на пост главного тренера таких клубов НХЛ, как «Питтсбург», «Бостон» и «Сиэтл». Пока тренер общался с клубами, в НХЛ поступило письмо с обвинениями в его адрес, касавшимися его «личного поведения».

Журналист Фрэнк Серавалли писал в соцсети X, что тренера обвинили в домашнем насилии.

Лава отстранили на время расследования, 26 октября НХЛ запретила ему работать до конца сезона, и «Вашингтон» его уволил.

Лав заявил, что полностью отрицает выдвинутые против него обвинения.

До прихода в «Вашингтон» Лав тренировал фарм-клуб «Калгари» в АHL, его дважды признавали лучшим тренером сезона.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Вашингтон Кэпиталз НХЛ
Материалы по теме
«Торпедо» вернуло Ари, уволенного два месяца назад
Спорт
Сборная Швеции уволила тренера после трех поражений в отборе ЧМ-2026
Спорт
«Спартак» уволил тренера, ударившего ребенка клюшкой по шлему
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Песков назвал слова Трампа о ядерной подлодке США около России важными Политика, 14:02
Рябков заявил об отсутствии ответа от США по возобновлению авиасообщения Политика, 13:54
ВС рассмотрит признание террористическим «Съезда народных депутатов» Политика, 13:51
Уволенный из клуба Овечкина тренер заявил о своей невиновности Спорт, 13:45
Telegram запустил торги токенизированными американскими акциями Инвестиции, 13:43
Партия Милея одержала победу на выборах вопреки опросам Политика, 13:43
От Солнцестояния до аниме: роли «самого красивого мальчика XX века» Общество, 13:42
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 13:41
У российской туристки изъяли чучело сиамского крокодила Общество, 13:39
Токаев перед визитом в Москву обсудил с Путиным вопросы «повестки дня» Политика, 13:36
Число переуступок квартир в новостройках Москвы резко снизилось Недвижимость, 13:34
В Госдуму внесли проект обращения к ООН о снятии блокады с Кубы Политика, 13:33
Видеохостинг Rumble объявил о запуске донатов в криптовалюте Крипто, 13:31
Литва планирует закрыть границу с Белоруссией из-за аэростатов Политика, 13:30