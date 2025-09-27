 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бывший футболист «Динамо» возглавил четвертый в карьере клуб АПЛ

Экс-футболист московского «Динамо» Нуну возглавил «Вест Хэм»
Нуну Эшпириту Санту сменил в «Вест Хэме» Грэма Поттера. Ранее в Англии португалец тренировал «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм»
Нуну Эшпириту Санту
Нуну Эшпириту Санту (Фото: whufc.com)

Португалец Нуну Эшпириту Санту возглавил «Вест Хэм». Об этом сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

51-летний Нуну подписал трехлетний контракт. На этом посту он сменил Грэма Поттера, который был уволен ранее 27 сентября.

«Вест Хэм» неудачно начал нынешний сезон АПЛ, потерпев четыре поражения в пяти турах. Команда занимает предпоследнее, 19-е место.

Последним местом работы Нуну был «Ноттингем Форест», из которого его уволили в начале сентября.

Португалец, который в 2005–2006 годах в качестве игрока провел один сезон в составе московского «Динамо», ранее возглавлял португальские «Риу Аве» и «Порту», испанскую «Валенсию», английские «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм», а также саудовский «Аль-Иттихад».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Вест Хэм Нуну Эшпириту Санту
