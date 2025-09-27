Бывший футболист «Динамо» возглавил четвертый в карьере клуб АПЛ
Португалец Нуну Эшпириту Санту возглавил «Вест Хэм». Об этом сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).
51-летний Нуну подписал трехлетний контракт. На этом посту он сменил Грэма Поттера, который был уволен ранее 27 сентября.
«Вест Хэм» неудачно начал нынешний сезон АПЛ, потерпев четыре поражения в пяти турах. Команда занимает предпоследнее, 19-е место.
Последним местом работы Нуну был «Ноттингем Форест», из которого его уволили в начале сентября.
Португалец, который в 2005–2006 годах в качестве игрока провел один сезон в составе московского «Динамо», ранее возглавлял португальские «Риу Аве» и «Порту», испанскую «Валенсию», английские «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм», а также саудовский «Аль-Иттихад».
