Клуб АПЛ уволил главного тренера после провального старта сезона
Грэм Поттер покинул пост главного тренера «Вест Хэма». Об этом сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Результаты во второй половине прошлого сезона и начале сезона 2025/26 не оправдали ожиданий, и совет директоров считает, что необходимы изменения, чтобы как можно скорее улучшить позиции команды в АПЛ», — говорится в сообщении.
50-летний Поттер возглавил «Вест Хэм» в январе. Прошлый сезон команда завершила на 14-м месте, нынешний начала с четырех поражений в пяти турах.
Поттер ранее тренировал шведский «Эстерсунд», «Суонси», «Брайтон» и «Челси».
«Вест Хэм» в ближайшем матче 29 сентября в гостях сыграет с «Эвертоном».
В АПЛ это уже вторая отставка в нынешнем сезоне, где сыграли только пять туров. В начале сентября Нуну Эшпириту Санту покинул «Ноттингем Форест».
