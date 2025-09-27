 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Клуб АПЛ уволил главного тренера после провального старта сезона

Бывшего главного тренера «Челси» Поттера уволили из «Вест Хэма»
Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер покинул «Вест Хэм»
Грэм Поттер
Грэм Поттер (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Грэм Поттер покинул пост главного тренера «Вест Хэма». Об этом сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Результаты во второй половине прошлого сезона и начале сезона 2025/26 не оправдали ожиданий, и совет директоров считает, что необходимы изменения, чтобы как можно скорее улучшить позиции команды в АПЛ», — говорится в сообщении.

50-летний Поттер возглавил «Вест Хэм» в январе. Прошлый сезон команда завершила на 14-м месте, нынешний начала с четырех поражений в пяти турах.

Поттер ранее тренировал шведский «Эстерсунд», «Суонси», «Брайтон» и «Челси».

«Вест Хэм» в ближайшем матче 29 сентября в гостях сыграет с «Эвертоном».

В АПЛ это уже вторая отставка в нынешнем сезоне, где сыграли только пять туров. В начале сентября Нуну Эшпириту Санту покинул «Ноттингем Форест».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Вест Хэм
