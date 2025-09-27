Клуб АПЛ уволил главного тренера после провального старта сезона

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер покинул «Вест Хэм»

Грэм Поттер (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Грэм Поттер покинул пост главного тренера «Вест Хэма». Об этом сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Результаты во второй половине прошлого сезона и начале сезона 2025/26 не оправдали ожиданий, и совет директоров считает, что необходимы изменения, чтобы как можно скорее улучшить позиции команды в АПЛ», — говорится в сообщении.

50-летний Поттер возглавил «Вест Хэм» в январе. Прошлый сезон команда завершила на 14-м месте, нынешний начала с четырех поражений в пяти турах.

Поттер ранее тренировал шведский «Эстерсунд», «Суонси», «Брайтон» и «Челси».

«Вест Хэм» в ближайшем матче 29 сентября в гостях сыграет с «Эвертоном».

В АПЛ это уже вторая отставка в нынешнем сезоне, где сыграли только пять туров. В начале сентября Нуну Эшпириту Санту покинул «Ноттингем Форест».