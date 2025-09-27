 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Мирра Андреева с победы стартовала на «тысячнике» в Пекине

Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» WTA в Пекине
Первая ракетка России легко обыграла китаянку Чжу Линь. Анна Калинская, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер завершили борьбу
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Пекине.

Во втором круге 18-летняя россиянка, четвертая сеяная, обыграла китаянку Чжу Линь, 253-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.

Андреева стартовала на турнире сразу со второго круга как одна из сеяных. Ее следующей соперницей станет испанка Джессика Бузас Манейро (48-й номер рейтинга WTA).

Андреева занимает пятое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA.

Другие субботние результаты россиянок в Пекине:

Анастасия Потапова — Виктория Мбоко (Канада, 21-я сеяная) — 7:6 (7:5), 7:5;

Анна Калинская (28) — Камила Осорио (Колумбия) — 1:6, 6:4, 4:6;

Людмила Самсонова (19) — Лоис Буассон (Франция) — 3:6, 4:6;

Диана Шнайдер (17) — Майя Джойнт (Австралия) — 5:7, 1:6.

Турнир в Пекине завершится 5 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $8,96 млн.



















Персоны
Иван Витченко
теннис WTA Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
