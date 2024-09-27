Российская теннисистка Павлюченкова досрочно завершила сезон

Шестая ракетка России на этой неделе снялась с крупного турнира в Пекине из-за проблем с поясницей

Анастасия Павлюченкова (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что сезон для нее закончен.

«Очередной сезон закончился для меня! Спасибо всем за поддержку. Впереди долгожданный отдых», — написала 33-летняя спортсменка.

Ранее на этой неделе она снялась с крупного турнира WTA в Пекине из-за проблем с поясницей.

Павлюченкова сейчас занимает 25-е место в мировом рейтинге (шестая из россиянок), на ее счету 12 титулов WTA.

В нынешнем сезоне Павлюченкова дошла до второго круга на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, до третьего — на US Open. Самый лучший результат она показала в феврале на турнире WTA-1000 в Катаре, где дошла до полуфинала.