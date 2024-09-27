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Матч «Рубин» — «Динамо» перенесли в Нижний Новгород из-за саммита БРИКС

Встреча 12-го тура РПЛ состоится 20 октября на стадионе «Нижний Новгород» — резервной арене казанского клуба
Игроки &laquo;Рубина&raquo;
Игроки «Рубина» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская премьер-лига (РПЛ) по просьбе казанского «Рубина» согласовала перенос матча 12-го тура РПЛ с московским «Динамо» из Казани в Нижний Новгород. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Причина переноса — саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

«В связи с проведением в Казани Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества — и встречи глав государств объединения БРИКС в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры при подготовке мероприятия», — говорится в сообщении.

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Игра с «Динамо» теперь пройдет на стадионе «Нижний Новгород» — резервной арене казанцев.

Встреча состоится 20 октября, начало — 19:00 мск

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань ФК Динамо Москва БРИКС
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