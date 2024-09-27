Олимпийские кольца сняли с Эйфелевой башни

Позднее на Эйфелевой башне должны установить новые олимпийские кольца, только более легкого веса. Хотя ранее потомки Эйфеля выступили против сохранения колец на башне

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Олимпийские кольца демонтированы с Эйфелевой башни в Париже. Об этом сообщает RMC Sport.

Пять олимпийских колец установили на Эйфелевой башне 7 июня, за 50 дней до старта Олимпийских игр 2024 года. После 112 дней их сняли, демонтаж был произведен в ночь на 27 сентября.

Конструкция весом 30 т была изготовлена из переработанной стали, она находилась на южной стороне башни и обращена к реке Сене. Диаметр каждого из колец — 9 м.

Мэр Парижа Анн Идальго 31 августа говорила, что было принято решение оставить кольца на Эйфелевой башне. Против этого выступили потомки Гюстава Эйфеля. Петиция несогласных с идеей мэра собрала более 45 тыс. подписей на сегодняшний день.

Тем не менее ожидается, что олимпийские кольца все же снова появятся на Эйфелевой башне, более легкая конструкция сейчас изготавливается. «Кольца были изготовлены ArcelorMittal для летнего периода. Из-за их веса и конструкции они не могут оставаться на башне, поскольку представляют для нее опасность», — говорил 6 сентября Пьер Рабадан, заместитель мэра Парижа по спорту.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа.