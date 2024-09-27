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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Олимпийские кольца сняли с Эйфелевой башни

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Позднее на Эйфелевой башне должны установить новые олимпийские кольца, только более легкого веса. Хотя ранее потомки Эйфеля выступили против сохранения колец на башне
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Олимпийские кольца демонтированы с Эйфелевой башни в Париже. Об этом сообщает RMC Sport.

Пять олимпийских колец установили на Эйфелевой башне 7 июня, за 50 дней до старта Олимпийских игр 2024 года. После 112 дней их сняли, демонтаж был произведен в ночь на 27 сентября.

Конструкция весом 30 т была изготовлена из переработанной стали, она находилась на южной стороне башни и обращена к реке Сене. Диаметр каждого из колец — 9 м.

Мэр Парижа Анн Идальго 31 августа говорила, что было принято решение оставить кольца на Эйфелевой башне. Против этого выступили потомки Гюстава Эйфеля. Петиция несогласных с идеей мэра собрала более 45 тыс. подписей на сегодняшний день.

Потомки Эйфеля выступили против сохранения олимпийских колец на башне
Спорт
Фото: Cheng Min / Getty Images

Тем не менее ожидается, что олимпийские кольца все же снова появятся на Эйфелевой башне, более легкая конструкция сейчас изготавливается. «Кольца были изготовлены ArcelorMittal для летнего периода. Из-за их веса и конструкции они не могут оставаться на башне, поскольку представляют для нее опасность», — говорил 6 сентября Пьер Рабадан, заместитель мэра Парижа по спорту.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа.

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Иван Витченко Иван Витченко
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