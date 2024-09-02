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Потомки Эйфеля выступили против сохранения олимпийских колец на башне

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что олимпийские кольца останутся на Эйфелевой башне. Председатель общества потомков Гюстава Эйфеля опасается, что сооружение будут ассоциировать исключительно с одним событием
Фото: Cheng Min / Getty Images
Фото: Cheng Min / Getty Images

Потомки инженера, создавшего Эйфелеву башню, Гюстава Эйфеля выступили против решения мэра Парижа Анн Идальго о сохранении на фасаде сооружения олимпийских колец, которые были установлены к Олимпиаде-2024. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил председатель общества потомков Эйфеля Савин Йеатман-Эйфель.

Идальго 31 августа в интервью газете Ouest-France заявила, что олимпийские кольца останутся на Эйфелевой башне. Мэр Парижа отметила, что получила на это разрешение Международного олимпийского комитета (МОК).

«Эйфелева башня, ставшая символом Парижа и Франции, имеет более широкое предназначение, чем просто постоянная ассоциация с таким событием, как Олимпийские игры», — заявил Йеатман-Эйфель.

Олимпийские кольца установили на Эйфелевой башне
Спорт
Фото:Aurelien Meunier / Getty Images

По словам потомка Эйфеля, фасад башни, на котором закреплены кольца, используется для того, чтобы отмечать важные события. Йеатман-Эйфель опасается, что башню будут ассоциировать исключительно с одним событием.

По информации BFMTV, другие потомки Эйфеля также не поддерживают идею сохранения колец на башне.

Пять олимпийских колец были установлены на Эйфелевой башне в Париже 7 мюня, за 50 дней до старта Олимпийских игр 2024 года. Конструкция весом 30 т из переработанной стали, смонтирована на южной стороне башни и обращена к реке Сене. Диаметр каждого кольца — 9 м.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада в столице Франции проходит с 28 августа по 8 сентября.

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Альвина Цаканян
Эйфелева башня Париж Олимпийские игры Олимпиада-2024
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