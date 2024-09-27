Приведшего «Спартак» к чемпионству Карреру уволили из итальянского клуба

Массимо Каррера работал в «Асколи» из третьего дивизиона чемпионата Италии с марта этого года

Массимо Каррера (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Массимо Каррера уволен с поста главного тренера «Асколи». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба, который выступает в Серии С (третий дивизион).

В «Асколи» 60-летний Каррера работал с марта 2024 года. В чемпионате Серии С у команды две победы, две ничьи и два поражения, она занимает 10-е место.

Новым тренером «Асколи» стал 42-летний Кристиан Ледесма, известный по выступлениям за «Лацио».

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года, в 2017 году под руководством итальянца клуб стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

После ухода из «Спартака» Каррера также поработал в афинском АЕКе и итальянском «Бари».