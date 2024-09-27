Умерла упавшая на трассе ЧМ 18-летняя швейцарская велосипедистка
Швейцарская велогонщица Муриэль Фуррер, которая получила тяжелую травму головы во время гонки на юниорском чемпионате мира в Цюрихе, скончалась. Об этом сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).
«С уходом из жизни Мюриэль Фуррер международное велосипедное сообщество теряет гонщицу, у которой было светлое будущее», — говорится в сообщении.
18-летняя гонщица получила эту травму 26 сентября. Спортсменку увезли с городской трассы на вертолете и сразу прооперировали.
В итоге врачи не смогли спасти ее жизнь. Фуррер скончалась в университетской больнице Цюриха.
«UCI и оргкомитет чемпионата мира выражают искренние соболезнования семье, друзьям Фуррер и Федерации велоспорта Швейцарии», — заявили в UCI.
Аналитики SberCIB ожидают ослабления рубля к концу года
Банки ужесточили условия по семейной ипотеке
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Time Out составил список самых «крутых» районов мира
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Дискорд могут заблокировать в России
Цены на золото выросла до исторического максимума
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов