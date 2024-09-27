Умерла упавшая на трассе ЧМ 18-летняя швейцарская велосипедистка

Муриэль Фуррер 26 сентября упала посреди гонки на трассе в Цюрихе и была госпитализирована. Врачи не смогли спасти ее жизнь

Муриэль Фуррер (Фото: uci.org)

Швейцарская велогонщица Муриэль Фуррер, которая получила тяжелую травму головы во время гонки на юниорском чемпионате мира в Цюрихе, скончалась. Об этом сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

«С уходом из жизни Мюриэль Фуррер международное велосипедное сообщество теряет гонщицу, у которой было светлое будущее», — говорится в сообщении.

18-летняя гонщица получила эту травму 26 сентября. Спортсменку увезли с городской трассы на вертолете и сразу прооперировали.

В итоге врачи не смогли спасти ее жизнь. Фуррер скончалась в университетской больнице Цюриха.

«UCI и оргкомитет чемпионата мира выражают искренние соболезнования семье, друзьям Фуррер и Федерации велоспорта Швейцарии», — заявили в UCI.