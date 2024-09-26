В Цюрихе 18-летнюю участницу юниорского ЧМ увезли на вертолете в больницу

В Цюрихе 18-летнюю велогонщицу увезли в больницу на вертолете с трассы ЧМ

Муриэль Фуррер упала посреди гонки на трассе в Цюрихе при невыясненных обстоятельствах и находится в критическом состоянии

Муриэль Фуррер (Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Швейцарская велогонщица Муриэль Фуррер получила тяжелую травму головы во время гонки на юниорском чемпионате мира в Цюрихе (Швейцария), сообщила пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Спортсменку увезли с городской трассы на вертолете и сразу прооперировали. Она находится в «крайне тяжелом состоянии».

Обстоятельства падения Фуррер точно неизвестны, расследование продолжается.

Победительницей гонки стала британка Кэт Фергюсон.