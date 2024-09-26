В Цюрихе 18-летнюю велогонщицу увезли в больницу на вертолете с трассы ЧМ
Швейцарская велогонщица Муриэль Фуррер получила тяжелую травму головы во время гонки на юниорском чемпионате мира в Цюрихе (Швейцария), сообщила пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).
Спортсменку увезли с городской трассы на вертолете и сразу прооперировали. Она находится в «крайне тяжелом состоянии».
Обстоятельства падения Фуррер точно неизвестны, расследование продолжается.
Победительницей гонки стала британка Кэт Фергюсон.
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