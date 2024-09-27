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Российского призера ЧМ в прыжках в высоту дисквалифицировали на год

Российского призера ЧМ в прыжках в высоту Акименко дисквалифицировали на год
Михаил Акименко, на счету которого серебро ЧМ-2019, признан виновным в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении
Михаил Акименко
Михаил Акименко (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Призер чемпионата мира в прыжках в высоту Михаил Акименко дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

28-летний спортсмен был наказан за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Срок дисквалификации спортсмена — с 25 апреля 2024 года по 24 апреля 2025 года. Все результаты Акименко, показанные с 29 октября 2023-го, аннулируются.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Акименко является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в Дохе, чемпионом России в помещении 2019-го. На Олимпийских играх в Токио спортсмен показал шестой результат.

Кроме того, бегунья Марина Кичигина дисквалифицирована на три года (до 11 сентября 2027-го). В ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. Какое конкретно, не уточняется. Кичигина специализируется на спринтерском беге, серьезных успехов она не добивалась.

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