Вице-чемпионку России по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг
Серебряного призера чемпионата России по тяжелой атлетике Софью Богачеву дисквалифицировали на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба РУСАДА.
В пробе 30-летней спортсменки обнаружили следы анаболического стероида оксандролона (используется для увеличения мышечной массы).
Богачева на прошедшем в июле в Новосибирске чемпионате России стала второй в категории до 64 кг с результатом 199 кг по сумме двух упражнений.
Также на ее счету бронза чемпионата России 2021 года в весе до 59 кг.
Срок дисквалификации спортсменки истечет 7 августа 2027 года.
Также РУСАДА объявило о дисквалификации на год за диуретик фуросемид призера чемпионатов России по скалолазанию Вероники Лисицкой. С зачетом отбытого временного отстранения ее дисквалификация истечет 26 сентября.
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