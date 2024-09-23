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Вице-чемпионку России по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг

Вице-чемпионку России по тяжелой атлетике Богачеву дисквалифицировали за допинг
В пробе 30-летней штангистки нашли следы стероида, она отстранена до августа 2027 года
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Серебряного призера чемпионата России по тяжелой атлетике Софью Богачеву дисквалифицировали на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба РУСАДА.

В пробе 30-летней спортсменки обнаружили следы анаболического стероида оксандролона (используется для увеличения мышечной массы).

Богачева на прошедшем в июле в Новосибирске чемпионате России стала второй в категории до 64 кг с результатом 199 кг по сумме двух упражнений.

Также на ее счету бронза чемпионата России 2021 года в весе до 59 кг.

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Срок дисквалификации спортсменки истечет 7 августа 2027 года.

Также РУСАДА объявило о дисквалификации на год за диуретик фуросемид призера чемпионатов России по скалолазанию Вероники Лисицкой. С зачетом отбытого временного отстранения ее дисквалификация истечет 26 сентября.

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Анна Сатдинова
тяжелая атлетика допинг РУСАДА
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