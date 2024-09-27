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Туктамышева впервые примет участие в «Ледниковом периоде»

Илья Авербух сообщил, что «возможны большие сюрпризы» среди девушек-одиночниц. Кастинг на новый сезон шоу начался в начале сентября, в нем впервые смогут принять участие любители
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева впервые примет участие в шоу «Ледниковый период». Об этом ТАСС сообщил серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду, хореограф и продюсер шоу Илья Авербух.

«На данный момент из тех, кто не принимал участия, будет Лиза Туктамышева. Практически завершаются наши переговоры с Женей Тарасовой и Володей Морозовым. Но будут и те, кто уже катался», — сказал Авербух.

По словам Авербуха, «возможны большие сюрпризы» среди девушек-одиночниц.

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Ледовое шоу &laquo;Ледниковый период. Снова вместе&raquo; в Санкт-Петербурге

В начале сентября «Первый канал» объявил о кастинге на съемки в новом сезоне ледового шоу. В программе впервые смогут принять участие простые телезрители. «Уже подано более 600 заявок, мы их обрабатываем, основное стремление — попасть в пару с олимпийским чемпионом или чемпионом мира», — добавил Авербух.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре 2023 года она сообщила, что решила приостановить профессиональную карьеру, «чтобы заниматься собой».

Шоу «Ледниковый период» с перерывами выходит на «Первом канале» с 2007 года, в нем соревнуются несколько пар. При этом один из партнеров — титулованный спортсмен с российскими и международными наградами, а вторым ранее всегда был знаменитый артист, далекий при этом от профессионального спорта.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Елизавета Туктамышева Илья Авербух Ледниковый период
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