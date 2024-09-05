На шоу «Ледниковый период» впервые на место звезд позовут зрителей

«Первый канал» объявил о кастинге на съемки в новом сезоне ледового шоу. В программе впервые смогут принять участие простые телезрители

Ледовое шоу «Ледниковый период. Снова вместе» в Санкт-Петербурге (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

«Первый канал» объявил о подготовке нового сезона шоу «Ледниковый период», в нем впервые смогут принять участие обычные зрители.

«Да, теперь и у простых зрителей появится уникальная возможность встать в пары с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию. Кто знает, а вдруг именно вам Татьяна Анатольевна Тарасова скажет свое знаменитое: «Потрясающе!» — сказано в сообщении на сайте канала.

Желающим принять участие в ледовом шоу необходимо заполнить короткую анкету, где помимо личных данных необходимо рассказать об основной профессии и привести интересные факты из жизни, а также оставить ссылку на видео с собственной программой на льду. Кроме того, есть несколько условий для участия в кастинге:

кандидат должен быть не моложе 21 года;

уверенно кататься на коньках;

иметь собственную программу продолжительностью не более 1,5 минут.

Сроков кастинга и дату премьеры нового сезона ледового шоу пока не называют. Традиционно съемки проходят осенью.

В шоу «Ледниковый период», которое с перерывами выходит на «Первом канале» с 2007 года, несколько пар соревнуются в фигурном катании. При этом один из партнеров — титулованный спортсмен с российскими и международными наградами, а второй — знаменитый артист, далекий при этом от профессионального спорта.