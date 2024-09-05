На шоу «Ледниковый период» впервые на место звезд позовут зрителей
«Первый канал» объявил о подготовке нового сезона шоу «Ледниковый период», в нем впервые смогут принять участие обычные зрители.
«Да, теперь и у простых зрителей появится уникальная возможность встать в пары с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию. Кто знает, а вдруг именно вам Татьяна Анатольевна Тарасова скажет свое знаменитое: «Потрясающе!» — сказано в сообщении на сайте канала.
Желающим принять участие в ледовом шоу необходимо заполнить короткую анкету, где помимо личных данных необходимо рассказать об основной профессии и привести интересные факты из жизни, а также оставить ссылку на видео с собственной программой на льду. Кроме того, есть несколько условий для участия в кастинге:
- кандидат должен быть не моложе 21 года;
- уверенно кататься на коньках;
- иметь собственную программу продолжительностью не более 1,5 минут.
Сроков кастинга и дату премьеры нового сезона ледового шоу пока не называют. Традиционно съемки проходят осенью.
В шоу «Ледниковый период», которое с перерывами выходит на «Первом канале» с 2007 года, несколько пар соревнуются в фигурном катании. При этом один из партнеров — титулованный спортсмен с российскими и международными наградами, а второй — знаменитый артист, далекий при этом от профессионального спорта.
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