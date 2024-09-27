 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бывший футболист сборной Турции получил огнестрельное ранение

Бывший футболист сборной Турции Серхат Акын получил огнестрельное ранение
Серхата Акына ранили в ногу в результате вооруженного нападения 26 сентября. В ближайшее время 43-летний экс-футболист перенесет операцию
Серхат Акын
Серхат Акын (Фото: Sandra Behne / Bongarts / Getty Images)

Бывший футболист сборной Турции Серхат Акын сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что получил огнестрельное ранение в результате вооруженного нападения.

43-летний Акын, который сейчас работает комментатором, выложил фото со своей раненой ногой.

Инцидент произошел 26 сентября после матча «Фенербахче» против бельгийского «Юниона» (2:1) в Лиге Европы. «Они выстрелили мне в ногу вскоре после того, как я покинул студию», — сообщил Акын.

На камерах видеонаблюдения видно, как Акын идет к своей машине после матча, а на другой стороне улицы стоит человек в маске, подбегает к турецкому комментатору и стреляет. После этого он уезжает на мотоцикле с сообщником, отмечает Ad.nl.

В «Фенербахче» выразили поддержку Акыну. «Мы осуждаем вооруженное нападение на нашего бывшего игрока и желаем ему скорейшего выздоровления. Мы исходим из того, что полиция арестует преступников как можно скорее, чтобы они предстали перед судом», — заявили в клубе.

Акына в больнице навестил коллега и бывший футболист Тунджай Шанлы. «Ему предстоит операция в пятницу. В итоге все не так уж плохо, но этот инцидент огорчает и злит меня. Надеюсь, Серхат скоро вернется к своему прежнему состоянию», — сказал Шанлы журналистам.

По факту нападения турецкая полиция начала расследование. 

Акын выступал за «Фенербахче» и другие турецкие клубы, а также за немецкие «Кельн», «Карлсруэ», «Грунбах» и «Берлинер». В сборной Турции бывший полузащитник провел 16 матчей и забил три гола.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Аналитики SberCIB ожидают ослабления рубля к концу года

Банки ужесточили условия по семейной ипотеке

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Дискорд могут заблокировать в России

Цены на золото выросла до исторического максимума

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Турция нападение
Материалы по теме
Бойца MMA госпитализировали с огнестрельными ранениями в Махачкале
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннерСпорт, 14:51
Вучич рассказал, какой мирный сценарий скорей всего реализуют на УкраинеПолитика, 14:50
«Мегамаркет» сообщил первые итоги проекта поддержки российских брендовОтрасли, 14:49
В Госдуме опровергли сообщения о планах запретить второе гражданствоПолитика, 14:45
Собянин пообещал расширить реновацию «в арифметической прогрессии»Общество, 14:45
На Земле Франца-Иосифа впервые нашли тихоходокОбщество, 14:43
Соперница россиянки на турнире UFC провалила взвешиваниеСпорт, 14:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Google ответила на сообщения об ограничении доступа россиян к аккаунтамТехнологии и медиа, 14:22
Бизнес из прошлого: в чем проблема конгломерата Баффетта — The EconomistPro, 14:16
Жизнь после «тапалок». Что будет с TON после выхода Hamster KombatКрипто, 14:16
Вологодский губернатор менее чем через год решил сменить сенатора регионаПолитика, 14:12
Эксперт оценил риск отравления средством от насекомыхОбщество, 14:09
В Москве накрыли оформлявшую нелегальным мигрантам документы банду. ВидеоОбщество, 14:04
Космонавт раскрыл секрет, как правильно чихать в скафандреТехнологии и медиа, 14:02