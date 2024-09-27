Бывший футболист сборной Турции получил огнестрельное ранение

Серхата Акына ранили в ногу в результате вооруженного нападения 26 сентября. В ближайшее время 43-летний экс-футболист перенесет операцию

Серхат Акын (Фото: Sandra Behne / Bongarts / Getty Images)

Бывший футболист сборной Турции Серхат Акын сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что получил огнестрельное ранение в результате вооруженного нападения.

43-летний Акын, который сейчас работает комментатором, выложил фото со своей раненой ногой.

Инцидент произошел 26 сентября после матча «Фенербахче» против бельгийского «Юниона» (2:1) в Лиге Европы. «Они выстрелили мне в ногу вскоре после того, как я покинул студию», — сообщил Акын.

На камерах видеонаблюдения видно, как Акын идет к своей машине после матча, а на другой стороне улицы стоит человек в маске, подбегает к турецкому комментатору и стреляет. После этого он уезжает на мотоцикле с сообщником, отмечает Ad.nl.

В «Фенербахче» выразили поддержку Акыну. «Мы осуждаем вооруженное нападение на нашего бывшего игрока и желаем ему скорейшего выздоровления. Мы исходим из того, что полиция арестует преступников как можно скорее, чтобы они предстали перед судом», — заявили в клубе.

Акына в больнице навестил коллега и бывший футболист Тунджай Шанлы. «Ему предстоит операция в пятницу. В итоге все не так уж плохо, но этот инцидент огорчает и злит меня. Надеюсь, Серхат скоро вернется к своему прежнему состоянию», — сказал Шанлы журналистам.

По факту нападения турецкая полиция начала расследование.

Акын выступал за «Фенербахче» и другие турецкие клубы, а также за немецкие «Кельн», «Карлсруэ», «Грунбах» и «Берлинер». В сборной Турции бывший полузащитник провел 16 матчей и забил три гола.