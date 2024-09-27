Монсон рассказал о постоянных угрозах после отказа от паспорта США

Боец ММА, который в 2023 году отказался от гражданства США, сообщил, что постоянно получает угрозы в разной форме из-за своей позиции по военной операции на Украине и по ситуации в Палестине

Джефф Монсон (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Боец ММА Джефф Монсон рассказал ТАСС, что постоянно получает угрозы из США из-за своей позиции по ряду политических вопросов.

По словам Монсона, эти угрозы он получает в разной форме. «Это связано с тем, что я отказался от американского гражданства. Угрожают и из-за моей позиции по СВО, и по ситуации в Палестине», — сказал 53-летний боец.

Монсон отметил, что уже давно привык к этому и от него даже отвернулись члены семьи.

Монсон с мая 2018 года является гражданином России, а в сентябре того же года стал депутатом Совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России».

Боец в августе 2022 года сообщил о планах отказаться от гражданства США. Он заявлял, что не согласен с политикой США, которые вмешиваются в дела других стран. В конце мая 2023-го Монсон сдал свой паспорт в консульстве США в Стамбуле.

В сентябре 2023 года Монсона избрали в парламент Башкирии. Он говорил, что в будущем планирует избираться в Государственную думу.

Летом этого года Монсон принял ислам. В сентябре он стал тренером по физической подготовке в подмосковном хоккейном клубе «Гранит-Чехов».