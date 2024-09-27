Монсон рассказал о постоянных угрозах после отказа от паспорта США
Боец ММА Джефф Монсон рассказал ТАСС, что постоянно получает угрозы из США из-за своей позиции по ряду политических вопросов.
По словам Монсона, эти угрозы он получает в разной форме. «Это связано с тем, что я отказался от американского гражданства. Угрожают и из-за моей позиции по СВО, и по ситуации в Палестине», — сказал 53-летний боец.
Монсон отметил, что уже давно привык к этому и от него даже отвернулись члены семьи.
Монсон с мая 2018 года является гражданином России, а в сентябре того же года стал депутатом Совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России».
Боец в августе 2022 года сообщил о планах отказаться от гражданства США. Он заявлял, что не согласен с политикой США, которые вмешиваются в дела других стран. В конце мая 2023-го Монсон сдал свой паспорт в консульстве США в Стамбуле.
В сентябре 2023 года Монсона избрали в парламент Башкирии. Он говорил, что в будущем планирует избираться в Государственную думу.
Летом этого года Монсон принял ислам. В сентябре он стал тренером по физической подготовке в подмосковном хоккейном клубе «Гранит-Чехов».
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