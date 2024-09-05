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Джефф Монсон стал тренером российского хоккейного клуба

Монсон будет работать с подмосковной командой «Гранит-Чехов». При этом он стал депутатом Госсобрания Башкирии
Джефф Монсон
Джефф Монсон (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Боец смешанного стиля Джефф Монсон стал тренером по физической подготовке в подмосковном хоккейном клубе «Гранит-Чехов». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Гранит-Чехов» выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге.

Монсону 53 года, на его счету 60 побед, 26 поражений и две ничьи. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В 2006 году он проиграл чемпионский поединок UFC в тяжелом весе.

В России он получил широкую известность после боя с Федором Емельяненко в 2011 году, когда уступил россиянину по очкам.

В 2018 году получил российское гражданство. В этом же году он стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области, куда баллотировался по спискам «Единой России». В сентябре 2023 года Монсон был избран депутатом Госсобрания Башкирии.

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