Чемпион Украины по ММА погиб в Курской области
Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в Курской области. Об этом сообщается в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Спортивного комитета Украины.
Отмечается, что Гаврилец, который служил старшим оператором группы специального назначения, погиб «при выполнении спецзадания».
Спортсмен не дожил полтора месяца до своего 22-летия.
В начале мая в зоне боевых действий погиб украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко.
Подразделения ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. С тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои.
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