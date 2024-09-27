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Военная операция на Украине ,  
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Чемпион Украины по ММА погиб в Курской области

Чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец погиб в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
В Спортивном комитете Украины сообщили, что 21-летний Назарий Гаврилец, который служил старшим оператором группы специального назначения, погиб «при выполнении спецзадания»
Назарий Гаврилец
Назарий Гаврилец (Фото: Спортивный комитет Украины)

Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в Курской области. Об этом сообщается в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Спортивного комитета Украины.

Отмечается, что Гаврилец, который служил старшим оператором группы специального назначения, погиб «при выполнении спецзадания».

Спортсмен не дожил полтора месяца до своего 22-летия.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В начале мая в зоне боевых действий погиб украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко.

Подразделения ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. С тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Украина Курская область
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