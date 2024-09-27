Даниил Медведев прервал серию поражений и вышел во второй круг в Пекине
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Пекине.
В первом матче 28-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл француза Гаэля Монфиса, 46-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
Медведев прервал серию из трех поражений. Его следующим соперником будет другой француз — Адриан Маннарино.
Россиянин занимает пятое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов на турнирах ATP.
Турнир в Пекине завершится 2 октября. Призовой фонд соревнований составляет $3,72 млн.
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