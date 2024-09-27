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Даниил Медведев прервал серию поражений и вышел во второй круг в Пекине

Российский теннисист в первом круге победил француза Гаэля Монфиса в двух сетах, прервав серию из трех поражений
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Пекине.

В первом матче 28-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл француза Гаэля Монфиса, 46-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

Медведев прервал серию из трех поражений. Его следующим соперником будет другой француз — Адриан Маннарино.

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Россиянин занимает пятое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов на турнирах ATP.

Турнир в Пекине завершится 2 октября. Призовой фонд соревнований составляет $3,72 млн.

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Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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