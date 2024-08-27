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Россиянка проиграла первой ракетке мира на старте US Open

Россиянка Рахимова проиграла первой ракетке мира Свёнтек на старте US Open
Камилла Рахимова уступила польке Иге Свёнтек со счетом 4:6, 6:7 (6:8)
Камилла Рахимова
Камилла Рахимова (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом круге 22-летняя россиянка, которая попала в основную сетку как лаки-лузер, уступила польке Иге Свёнтек, первой ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (6:8).

Рахимова занимает 104-е место в мировом рейтинге.

Следующей соперницей Свёнтек станет победительница пары Дарья Сэвилл (Австралия) — Эна Сибахара (Япония).

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Россиянка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на US Open. В первом круге 33-летняя россиянка, посеянная под 25-м номером, разгромила австралийку Тайлу Престон со счетом 6:2, 6:0. Дальше она сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто или украинкой Катериной Байндль.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Камилла Рахимова Ига Свёнтек Анастасия Павлюченкова US Open
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