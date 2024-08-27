«Спартак» пропустил впервые с июля и проиграл в Кубке России
Футболисты московского «Спартака» дома проиграли махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Единственный гол забил Гамид Агаларов (14-я минута, с пенальти).
«Спартак» пропустил впервые за семь последних игр во всех турнирах. Этот гол прервал лучшую серию «красно-белых» без пропущенных голов в XXI веке. До этого последний раз «Спартак» пропускал от «Химок» во втором туре РПЛ (3:1) 28 июля.
В группе А также выступают московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов», которые проведут очный матч 28 августа.
Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» набрали по шесть очков, московское «Динамо» — три, «Крылья Советов» — ноль.
В следующем туре «Спартак» 18 сентября примет «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» в тот же день дома сыграет с московским.
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