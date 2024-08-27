«Спартак» пропустил впервые с июля и проиграл махачкалинскому «Динамо» в Кубке

«Спартак» пропустил впервые с июля и проиграл в Кубке России

Гамид Агаларов на 14-й минуте с пенальти забил единственный гол в матче группового турнира Кубка России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»

Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» дома проиграли махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Единственный гол забил Гамид Агаларов (14-я минута, с пенальти).

«Спартак» пропустил впервые за семь последних игр во всех турнирах. Этот гол прервал лучшую серию «красно-белых» без пропущенных голов в XXI веке. До этого последний раз «Спартак» пропускал от «Химок» во втором туре РПЛ (3:1) 28 июля.

В группе А также выступают московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов», которые проведут очный матч 28 августа.

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» набрали по шесть очков, московское «Динамо» — три, «Крылья Советов» — ноль.

В следующем туре «Спартак» 18 сентября примет «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» в тот же день дома сыграет с московским.