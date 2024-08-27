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Команда F1 уволила американца после аварии, из-за которой сгорел болид

Команда F1 Williams уволила Сарджента после аварии, из-за которой сгорел болид
Логана Сарджента в Williams заменит 21-летний дебютант — аргентинец Франко Колапинто. На прошлой неделе американец разбил болид во время третьей практики на Гран-при Нидерландов
Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Американский пилот Логан Сарджент покинул Williams. Об этом сообщается на сайте команды «Формулы-1».

До конца текущего сезона партнером тайца Александра Албона будет 21-летний аргентинец Франко Колапинто. Он станет первым аргентинцем в «Формуле-1» за последние 23 года.

Сарджент выступал за Williams последние два сезона. В прошлом году он набрал одно очко, в текущем сезоне 23-летний американец был без очков после 15 этапов.

На прошлой неделе Сарджент в третьей практике на Гран-при Нидерландов разбил болид, после чего тот загорелся. В итоге машину не успели восстановить к квалификации, а в гонке американец занял 16-е место.

Болид F1 загорелся во время третьей практики на Гран-при Нидерландов
Спорт
Фото:Rudy Carezzevoli / Getty Images

Руководитель Williams Джеймс Ваулз после аварии критиковал Сарджента за излишний риск и допускал, что команда может сменить пилота.

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Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Логан Сарджент
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