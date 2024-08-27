Команда F1 уволила американца после аварии, из-за которой сгорел болид
Американский пилот Логан Сарджент покинул Williams. Об этом сообщается на сайте команды «Формулы-1».
До конца текущего сезона партнером тайца Александра Албона будет 21-летний аргентинец Франко Колапинто. Он станет первым аргентинцем в «Формуле-1» за последние 23 года.
Сарджент выступал за Williams последние два сезона. В прошлом году он набрал одно очко, в текущем сезоне 23-летний американец был без очков после 15 этапов.
На прошлой неделе Сарджент в третьей практике на Гран-при Нидерландов разбил болид, после чего тот загорелся. В итоге машину не успели восстановить к квалификации, а в гонке американец занял 16-е место.
Руководитель Williams Джеймс Ваулз после аварии критиковал Сарджента за излишний риск и допускал, что команда может сменить пилота.
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